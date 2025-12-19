德國女警性感妹子超多，「想被逮捕」人數增加？德警說話了。圖／翻自《每日郵報》

近期許多網友瘋傳，德國女警性感妹子超多，有爆乳、也有修長美腿，讓許多網友直呼「想被逮捕」。不過德國警方出來提醒，表示這些都是AI生成圖，要眾網友們「醒醒吧」。

據英國《每日郵報》報導，德國漢堡警方表示，近期他們收到非常多「正妹女警」的影像或帳號，但仔細調查發現，這些都是AI生成圖。有些女警的正常生活照被盜用，再被改造成爆乳妹，抑或是採用女警穿制服的身體，但臉被換成其他AV女優影像。

德國警方也表示，這些性感女警照，最後都會引導網友進入情色網站，相信是有心人士刻意操作。警方發言人阿本賽斯（Florian Abbenseth）就指出，受害女員警表示，自己沒有設立私人IG，因此相信網上流傳的是假帳號，更惡意將女警的影像拿來變造。阿本賽斯也說，這些AI圖片已經造成警方的形象與名譽毀損，因此德國警方將進一步採取行動。

德國警方也表示，這些性感女警AI照，最後都會引導網友進入情色網站。圖／翻自《每日郵報》

先前聯合國國際電信聯盟（International Telecommunication Union）就曾點出AI圖的問題，呼籲各公司使用先進工具來偵測和消除虛假資訊和深度偽造內容，進而打擊金融詐欺犯罪。國際電信聯盟也呼籲，制定強有力的標準來打擊遭篡改的多媒體內容，並建議社交媒體平台使用數位驗證工具，在分享圖像和影片之前對其進行驗證。國際電信聯盟標準局研究部門負責人賈木西（Bilel Jamoussi）就說，現在人們對社交媒體的信任度大幅下降，「因為大家都不知道，什麼是真、什麼是假」。



