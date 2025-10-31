德國將動用公共資金 助電信商換掉華為設備

彭博社報導，德國政府打算撥發資金，補助電信商換掉華為設備。

彭博社引述消息人士的話報導，德國正在考慮，動用公共資金，資助德國電信及其他電信營運商，把華為公司的設備換掉。先前，德國要求電信商換掉華為設備的時候，由於電信商必須自出經費，所費不貲，因而紛紛表示抵制。

報導指出，目前德國政府所可能會出的具體金額，仍然在討論中，至於撤換設備的方式，是一次全部撤換，還是漸進替換，方式也還不明確。據瞭解，德國替換華為設備的成本，將超過20億歐元，合台幣超過710億。

消息人士指出，討論方案之一，是政府動用國防或基礎建設資金，以補償電信營運商。