德國將成立學術研究國安平台 因應中俄間諜威脅
（中央社記者林尚縈柏林19日專電）德國聯邦政府與各邦今天達成共識，將成立「國家研究安全平台」，協助學術單位防範學術間諜竊取研究成果。德國國安單位表示，間諜風險主要來自中俄等學者回國後可能被迫要求交出學術成果的國家。
根據商務日報（Handelsblatt）取得協議細節，平台由聯邦研究部（BMFTR）負責，將配置約11名專責人員，為大學與研究機構提供諮詢，協助辨識哪些研究領域較為敏感、哪些國際合作可能存在間諜風險。
德國安全單位警告，外國政府正透過學術合作、留學計畫、研究人員交流及網路攻擊等方式，蒐集德國的重要研究成果，甚至影響研究方向。這些行為不只涉及軍事科技，也涵蓋人工智慧、量子電腦、生醫、材料科學與電動車等高科技領域。
聯邦議會今年11月為此舉行聽證會，多名安全與科技專家認為，學術研究早已不再只是學術問題，而是與國家安全直接相關。
根據聯邦議會的聽證會紀錄，德國網路安全創新署署長胡默特（Christian Hummert）在會中指出，目前約有9000名持中國國家留學基金委員會（CSC）獎學金的中國學生在德國就讀，從安全角度來看，存在被利用的風險。
據聽證會紀錄，德國聯邦憲法保衛局（BfV）局長塞倫（Sinan Selen）進一步說明，部分國家的制度要求研究人員配合政府或情報機構，學者回國後可能被要求交出在海外取得的研究成果，導致原本用於民生或學術的研究，被轉為軍事或戰略用途。
塞倫說，風險不只來自中國，也包括俄羅斯、伊朗。
商務日報引述德國聯邦統計局資料指出，2024年冬季學期，40萬名國際學生中，印度籍學生有近5萬人，中國留學生則占約4萬，比例近一成；目前在德外籍學術人員也以中印最多，各約有5700與4600人，其中多集中於工程與自然科學等領域。
聯邦研究部強調，「國家研究安全平台」角色並非審查或禁止學術合作，而是提供建議與支援，讓學術單位在維持國際交流的同時，也能更清楚評估潛在風險。根據協議細節，平台任務授權與分配，來自今年新政府上任後甫成立、直隸總理府的「國家安全委員會」。
對於平台成立，德國各界看法不一。商務日報指出，下薩克森邦科學部長莫爾斯（Falko Mohrs）表示支持，他指出，間諜行為早已不限於情報蒐集，還包括網路攻擊與基礎設施破壞。今年11月底，該邦大學就曾遭駭客攻擊，不得不全面暫時關閉學校資訊系統。
反對平台成立的德國大學校長聯席會（HRK）則認為，大學是否與外國學者及研究機構合作，應由最了解研究內容的學者自行判斷，避免由官方直接干預，影響學術自由。（編輯：田瑞華）1141219
