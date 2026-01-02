德國工商會：能源轉型危及德國工業基礎

（德國之聲中文網）德國工商大會（DIHK）主席彼得·阿德裡安（Peter Adrian）呼籲政府在氣候和能源政策上進行轉向。他對德新社表示：“我們現在已經認識到，如果不加以糾正，目前的道路將會摧毀德國工業的重要組成部分。”

他指出，德國可能面臨去工業化的危險，其後果是極其荒謬的。“到那時，一些我們原本能夠以高效和利於氣候保護方式生產的產品，就不得不從那些低效和碳排放更高的生產國度購買。”

阿德裡安表示，德國需要采取不同的氣候保護和能源政策方針。“德國不能再自以為是地指導全世界。我們必須通過與其他國家合作來做得更好。”

他強調，德國工商會批評的不是實現氣候中和的目標，而是“實現這一目標的路徑以及轉型過程中相關的高昂成本，尤其是在能源領域。”

德國“遙遙領先” 實現不了氣候目標

德國工商會委托進行的一項研究得出結論：如果能源轉型以目前的速度推進，成本將過於高昂，企業難以承受。推高成本的因素包括擴建電網、改造工業流程和建設新電廠所需的大量投資。此外，與其他國家相比，德國的能源成本也居高不下。

阿德裡安說，印度計劃在2070年實現碳中和，中國在2060年，歐盟是2050年，而德國的目標是2045年，盡管德國的二氧化碳排放僅佔全球總量的1.5%。他認為，為了接近巴黎氣候協議設定的控制升溫目標，必須“與重要經濟體協調共進”。

他指出，與1990年相比，德國的二氧化碳排放量減少了48%，而許多其他工業化國家的排放量卻仍在增加。“只有建立國際協調機制，我們才能實現氣候目標。”

制造業和出口持續疲軟

德國工業聯合會（BDI）上月初也警告說，德國經濟正遭遇二戰後“最嚴重的危機”。在經歷了兩年的衰退後，德國經濟2025年僅能勉強實現微弱增長。但據BDI的數據，德國工業產出2025年將下降2%，這將是連續第四年出現萎縮。

行業組織預計，德國的出口貿易在新的一年也仍將難以走出低迷。德國批發、外貿和服務業聯合會（BGA）主席德克·揚杜拉（Dirk Jandura）周五對路透社表示：“到2026年，我們預計在最重要的兩個市場——美國和中國——的出口勢頭不會恢復到之前的水平。” 更現實的情況是，疲軟局面將持續，或者充其量只能在低位企穩。

德國聯邦貿易與投資署（GTAI）預測，到2025年，德國對美國的出口預計將下降超過7%，略低於1500億歐元。德國對華出口額將下降10%，至810億歐元。

2025年起，美國對歐盟商品加征關稅，對德國產品的需求造成了沉重打擊。此外，歐元相對強勢，以及德國所面臨的結構性競爭劣勢，例如高昂的能源價格、繁瑣的官僚程序和疲軟的投資勢頭，都加劇了這一困境。揚杜拉警告說，“德國正在進一步失去出口市場份額。”

至於中國市場的形勢，德國外貿協會認為更為復雜。“中國的產業政策始終側重於進口替代和發展本國龍頭企業，”楊杜拉表示，因此，德國汽車、機械工程和化工等關鍵產業的市場份額正被中國競爭對手蠶食。許多德國企業正通過增加在中國的本地化生產或投資其他亞洲國家來應對這一局面。“這通常能穩定全球銷售，但會導致德國出口下降。”

