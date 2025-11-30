德國工業生產仍在繼續遷至國外

（德國之聲中文網）審計公司德勤（Deloitte）和德國工業聯合會（BDI）最近聯合進行的一項調查顯示，隨著美國啟動關稅政策，越來越多的公司正在考慮部分或全部轉移生產。

被稱為“供應鏈脈搏”（Supply Chain Pulse Check）的問詢在今年9、10兩月進行，制造業的148位供應鏈經理參與了調查，他們來自汽車、技術、機械工程、能源和化工行業。

68%的受訪德國工業企業表示，由於美國關稅，他們計劃在未來兩到三年內，將全部或部分生產線遷出本土。除歐洲國家以外，最重要的目標地區是美國，這一點同以往調查不同：26%的受訪企業打算將生產遷往美國。

廣告 廣告

作為工業生產基地，歐洲對德國而言也日益重要，30%的公司計劃將生產基地從德國遷往其他歐洲國家。

亞洲作為成本效益較高的生產地點，也繼續吸引著眾多企業，16%的企業正在考慮中國，14%的企業考慮印度，19%的企業考慮其他亞洲國家。

調查顯示，19%的公司在德國已不再設有生產線，兩年前，在類似的研究中，只有11%的公司報告了這種情況。

研發工作也越來越多地被外包

企業搬遷不僅限於制造業，研發工作也越來越多地被外包。17%的公司已將開發業務遷出，2023年時只有12%；13%的公司已將研究業務遷出，2023年時只有10%。18%的公司已將最終組裝業務遷出德國，2023 年時只有11%。

調查指出，以上趨勢在未來將進一步加劇。未來兩、三年內，43%的公司計劃搬遷生產基地；兩年前的這一比例為33%。30%的受訪公司計劃搬遷研發部門，高出兩年前6個百分點。調查還表明，35%的公司有計劃將研發部門遷出德國（2023年：23%）。采購、銷售和市場營銷等職能部門也呈現出類似的趨勢。

不過，生產轉移到國外並非單行道，調查中，9%的公司表示，他們計劃將之前外包給中國的生產遷回歐洲，7%稱計劃將生產從美國撤出、轉移到歐洲。

德勤供應鏈專家桑道（Jürgen Sandau）表示，“短期來看，企業在其他地方生產成本更低，”“但如果新的生產地點並非安全可靠，供應鏈中斷，很快就會抵消所有成本節省。” 一旦這樣的事情發生，生產最終還是會遷回原地。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (德國一台、德勤)