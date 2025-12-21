德國工程師寫下歷史：首位輪椅使用者圓夢太空

（德國之聲中文網） 德國工程師米凱拉·本特豪斯（Michaela Benthaus）周六（12月20日）創造了歷史，成為首位前往太空的截癱（paraplegia）患者。

這次短暫的亞軌道飛行任務由美國億萬富翁傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的太空旅游公司“藍色起源”（Blue Origin）執行。這是該公司第16次載人飛行任務。

與本特豪斯同行的還有德國前航天工程師漢斯·科尼格斯曼（Hans Königsmann）以及四名美國企業家。當地時間周六上午8點15分，新謝潑德號（New Shepard）NS-37飛船從貝佐斯位於西德克薩斯州的私人基地發射升空。整個飛行過程持續了約11分鐘。

飛船到達了約100公裡（約62英裡）的高度，即國際公認的太空邊界。在飛行過程中，乘客們體驗了短暫的失重狀態。

“有史以來最酷的經歷”

現年33歲的本特豪斯在返回地球後激動不已。作為一名在歐洲航天局（ESA）工作的工程師，她對這次體驗贊不絕口。

“老實說，這是有史以來最酷的經歷，”她在著陸後表示，“我認為永遠不要放棄你的夢想，即使有時夢想實現的概率微乎其微。”

本特豪斯在26歲時因一次山地自行車事故導致脊髓受傷，此後一直使用輪椅。她此次成功飛天，向世界證明了生理障礙不應成為探索宇宙的終點。

呼籲建立更包容的無障礙世界

在分享喜悅的同時，本特豪斯也借此機會呼籲全球關注殘疾人的生存現狀。她指出，航天技術的進步應當與地面的社會進步同步。

“在遭遇事故後……我才真切地發現我們的世界依然是多麼地‘障礙重重’，”她說。她強調，為了構建一個真正的“包容性社會”，必須為殘疾人提供更完善的無障礙設施保障。

此前，已有數十人通過“藍色起源”前往太空，其中包括流行歌手凱蒂·佩裡（Katy Perry）和曾出演《星際迷航》的演員威廉·夏特納（William Shatner）。目前，“藍色起源”正致力於在日益興起的私人太空旅游市場中，與埃隆·馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司展開競爭。

