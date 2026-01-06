德國布蘭登堡邦聯合政府瓦解 預示主流政黨選情告急

德國布蘭登堡邦(Brandenburg)邦長沃伊德克(Dietmar Woidke)今天(6日)表示，與極左派瓦根克內希特黨(BSW)組成的聯合政府宣告瓦解，在新政府成形前，他將暫時領導少數派政府。

路透社報導，布蘭登堡邦環繞著德國首都柏林，沃伊德克是社會民主黨(SPD)資深黨員，政治光譜中間偏左。這場政治動盪預料不會對總理梅爾茨(Friedrich Merz)領導的聯合政府產生立即影響，卻反映了德國政局，特別是在東部地區，正面臨高度不穩定的狀態。

德國將在今年舉行地方與邦議會選舉，而民眾對梅爾茨執政聯盟中傳統中右派與中左派政黨的支持正逐漸下滑。

沃伊德克表示，他與瓦根克內希特黨一再發生分歧，雙方無法繼續合作下去。接下來他將尋求與總理梅爾茨(Friedrich Merz)所屬的基民黨(CDU)合組新政府。(編輯：楊翎)