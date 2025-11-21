德國平價連鎖咖啡店崛起 挑戰當地小店生存空間

手指一按，一杯咖啡就製作完成。德國的平價咖啡連鎖店LAP以簡約的設計、高度自動化和親民的咖啡價格而聞名，而店面裡最受歡迎的是只要2.5歐元、約台幣90元的卡布奇諾。

柏林學生克魯格和蕾曼表示，「非常好，味道還可以，還不錯。所以2歐元或是現在的3歐元買一杯大杯的咖啡絕對划算，對特大杯來說也，而且動作很快。」

LAP咖啡是德國的一間新創公司，它與時下的公司不同，通常與科技有關，也更著重在快速擴張和顛覆市場。LAP目前在德國的大城市約有20家分店，而且店面也不大、座位稀少，因為它的經營理念是希望顧客能夠快速外帶咖啡，而不是在店內久留。

LAP咖啡執行長哈格說明，「一旦了解顧客需要我們在哪裡開分店，我們就會立刻行動，而且讓店面持續獲利6個月，也就是回本，所以我們很快就打平了，因為每杯都是有利潤的。」

從17世紀開始，德國人就開始飲用咖啡，而且相當講究。德國的傳統咖啡館，尤其是柏林有很多精品咖啡店進駐，店家們除了非常注重咖啡本身的味道和香氣，也樂於提供舒適、典雅的環境，讓民眾隨時在店裡享受悠閒的時光。而LAP這樣的連鎖咖啡店雖然迅速得到消費者的青睞，但也引發當地商家批評，甚至會被潑漆抗議，因為他們認為LAP過度市場化，並且正在擠壓那些小本經營咖啡店的生存空間。

Auntie's咖啡店老闆埃金奇回應，「就如我說的一樣，在那裡你只需要按個按鈕，咖啡完成後就可以說再見了，基本上就是這樣，大部分的消費者都喜歡這種的價格，但它正在摧毀其他小型咖啡店。」

但也有傳統咖啡店老闆說，對德國來說LAP的經營作風相當新穎，看起來還需要更多時間才能站穩腳跟，而且這對他們這些經營幾十年的老店來說也不是件壞事，因為LAP才剛進入德國的咖啡市場，目前消費者還屬於跟風階段，日久才能見人心。