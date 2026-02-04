德國幾乎有一半人口罹患過癌症

（德國之聲中文網）德國官方最新數據顯示，癌症仍是德國最主要的公共健康挑戰之一。在德國，幾乎每兩人就有一人在一生中患過癌症。羅伯特·科赫研究所（RKI）指出，49%的男性和43%的女性一生中至少會確診一次癌症。大約每6名女性和每7名男性中，就有一人在65歲之前罹患癌症。

2023年德國新確診癌症病例約51.8萬例，其中男性約27.6萬例、女性約24.1萬例。最常見的癌症類型為前列腺癌、乳癌、肺癌、結直腸癌，合計約佔所有新發病例的一半。同年，德國約有22.9萬人死於癌症。

德國聯邦統計局的最新統計顯示，2024年癌症死亡人數上升至23.04萬人，較20年前增加約一成，主要原因是人口老化。若排除人口結構的因素，幾乎所有年齡層的癌症死亡率實際上呈下降趨勢，顯示治療進步、早期篩檢與預防措施已提升患者存活率。

在所有癌症死因中，肺癌與支氣管癌仍居首位，2024年共 45100 例死亡，約佔當年癌症死亡總數的五分之一。其次為腸癌、胰髒癌、乳癌與前列腺癌。癌症目前仍是德國第二大死因，僅次於心血管疾病。

健康生活、不忘體檢

2月4日是世界癌症日，德國癌症研究與公益機構呼籲政府加強癌症預防政策。研究指出，至少三分之一的癌症新病例可透過健康生活方式避免，若結合早期篩檢，甚至可預防多達一半的癌症發生。

世界衛生組織下屬的國際癌症研究機構（IARC）更新發布了14項癌症預防建議，包括戒煙、進行充足的運動、減肥、避免陽光照射以及接種乙肝疫苗和HPV疫苗。

該機構還發布了一項全新的警告，反對使用電子煙。專家建議完全戒酒並避免使用人工曬膚設備。此外，環境污染首次被列為癌症風險因素。

作者: 德聞 (法新社、德新社)