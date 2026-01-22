德國慕尼黑將迎中國大貓熊 動保團體不滿

（中央社記者林尚縈柏林22日專電）德國巴伐利亞邦政府宣布，慕尼黑動物園將在2028年迎來兩頭中國大貓熊。巴伐利亞邦總理居德在記者會表示，此計畫有助物種保育。然而消息一出，遭到不少動保團體批評，認為這是披著保育外衣的政治與商業操作行為。

南德日報（SZ）報導，巴伐利亞（Bayern）邦政府宣布，慕尼黑海拉布倫動物園（Tierpark Hellabrunn）預計於2028年迎來兩頭中國大貓熊，並將為此興建一座造價1800萬歐元（約新台幣6.65億元）全新大貓熊園區。

居德（Markus Soder）在21日的記者會表示，引進大貓熊不僅有助於提升民眾對瀕危物種的關注，也是巴伐利亞與中國深化合作的重要象徵。他形容：「這一天是巴伐利亞與中國外交的重要時刻。」

慕尼黑副市長波迪特（Verena Dietl）在同場活動上說，大貓熊將凸顯慕尼黑作為「科學、文化與永續物種保育」的國際大都會。

海拉布倫動物園園長巴班（Rasem Baban）表示，大貓熊園區占地約5000平方公尺，將成為現代動物飼養、生物多樣性保護、科學卓越與國際合作典範。

然而兩頭大貓熊所費不貲。報導指出，除了高昂的新園區建造費，中國政府也將收取每年100萬歐元大貓熊租借費。這些支出與大貓熊飼養成本，預計將透過動物園門票收入彌補。

對此，多個動保組織提出批評。野生動物保護團體Pro Wildlife顧問佐德羅（Laura Zodrow）告訴南德日報，將大貓熊安置在西方動物園「絕非物種保育，而是一場建立在動物之上的金錢與政治交易」，要求慕尼黑動物園停止大貓熊計畫。

佐德羅認為，相關經費應投入真正的保育計畫，例如大貓熊原生地保育工作，或改善被圈養動物的生活條件。

善待動物組織（PETA）也批評，官方只想「利用大貓熊效應撈錢」。該組織表示，圈養繁殖與物種保育無關，只是政治算計的聲望工程。

報導指出，巴伐利亞與慕尼黑動物園大動作與中國簽訂「大貓熊出租合約」恰逢巴伐利亞邦地方選舉如火如荼開打期間。若計畫順利，慕尼黑將成為繼柏林之後，第2座擁有大貓熊的德國城市。（編輯：陳妍君）1150122