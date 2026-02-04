德國打擊俄間諜！2人破壞漢堡船塢、5公司違規輸出國防物資遭嚴懲

德國查獲漢堡船塢兩名工人涉嫌破壞德國海軍軍艦，同時有五名跨國嫌疑人涉嫌向俄羅斯國防企業出口逾1.6萬批貨物被捕。 圖：翻攝自 X @ICR360

[Newtalk新聞] 德國安全單位近期接連偵破多起涉及俄羅斯的安全案件，包括漢堡船塢軍艦破壞行動，以及跨國網絡向俄羅斯國防企業出口逾 1.6 萬批貨物、規避歐盟制裁。

德國當局證實，兩名在漢堡港船塢工作的工人因涉嫌於去年企圖破壞多艘德國海軍軍艦而被捕。涉案者分別為一名 37 歲羅馬尼亞籍男子與一名 54 歲希臘籍男子，兩人分別在德國漢堡及希臘一處村莊遭到拘留。

根據德國《Bild》與多家媒體報導，嫌疑人被指在軍艦維修期間，將腐蝕性物質倒入引擎系統、刺穿淡水管線、移除燃料箱蓋，並關閉電氣安全裝置。另有調查指出，其中一次行動甚至涉及向引擎倒入超過 20 公斤鋼珠，恐對軍艦動力系統造成嚴重破壞。

執法單位在搜查嫌疑人住所時，查獲多支手機、USB 儲存裝置及銀行存摺，其行動可能涉及外部資金或跨境協調網絡。部分媒體指出，希臘籍嫌疑人來自希臘北部穆斯林少數族群，其社群媒體互動內容被指出可能與俄羅斯或土耳其勢力有所連結，但德國官方目前尚未證實任何國家層級的直接指揮關係。

與此同時，據《路透社》報導，德國聯邦檢察官亦宣布破獲一個涉嫌為俄羅斯國防企業輸送物資的跨國網絡。檢方指出，該集團自 2022 年 2 月以來，已安排約 1.6 萬批貨物出口，總價值超過 3,000 萬歐元，最終流向 24 家被列入制裁名單的俄羅斯國防公司，並懷疑相關採購行動由俄羅斯國家機構在背後主導。

該案共逮捕五名嫌疑人，身分包括德國、烏克蘭與俄羅斯籍人士，拘捕行動主要在德國北部港市呂貝克及周邊地區進行。調查顯示，嫌疑人利用空殼公司、虛假收貨人以及設於歐盟內外的掩護結構，刻意規避歐盟制裁機制。德國當局已對涉案等值資產下令凍結，另有至少五名嫌疑人仍在逃。

