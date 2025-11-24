德國打造最強軍隊！十年擴軍至26萬人 徵兵制可望重啟

德國總理梅爾茨今年上任後，便將打造「歐洲最強軍隊」列入國家發展目標。 圖：翻攝自梅爾茨的Ｘ

[Newtalk新聞] 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今年上任後，據法媒《黎明報》報導，在今年五月時，梅爾茨首次國會演說中便宣示過將打造「歐洲最強軍隊」。近日再拍板新法案，預計在接下來十年內將現役兵力從18萬人拉升至26萬人，並調漲志願役薪資做誘因。

根據《路透社》報導，德國聯合政府上週敲定新法案，規劃在 2035 年前將現役兵力從目前約 18 萬人拉升至 25.5 至 27 萬人，另配備 20 萬名後備兵。《CNN》報導指出，初期政府招募仍以「誘因驅動」為主，包括將志願役起薪調高至 2600 歐元，比現行高出 450 歐元；但若招募不足，政府將啟動強制徵召作為備案。

同時，從明年起，德國全體 18 歲青年都會收到是否有意願服役的調查問卷，其中男性必須填寫。2027 年起，18 歲男性還需要接受強制性體檢。這套制度重新啟動徵兵邏輯，但以更「彈性」方式操作。

《路透社》進一步指出，梅爾茨領導的基民盟（CDU）與社民黨（SPD）歷經數週拉鋸後，才達成這套「志願為主、徵兵為輔」的折衷方案。新制度預計 2026 年 1 月 1 日上路，但仍需待德國國會通過。

《CNN》報導引述德國防長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，社會並不需要因此恐慌。他說：「沒有理由擔心、沒有理由害怕。震懾力、訓練與人力越充足，被捲入衝突的可能性反而越低。」他甚至認為，德國的新模式「非常現代」，未來可能成為其他歐洲國家的參考。

然而德國內部傳統左翼反對恢復任何強制徵兵，《CNN》引述《世界報》由 Forsa 所做的民調顯示，左翼黨選民有 80% 表態反對。倫敦智庫「查塔姆研究所」歐洲計畫研究員 Minna Ålander 則警告，若政府強推義務役，可能將更多年輕人推向極左或極右。

在社會氛圍上，《CNN》採訪的 17 歲德國青年就直言：「我愛德國，也認為必須有自我防衛能力，但我不覺得我願意為這個國家上戰場。」另一名 21 歲民眾則支持增加軍費，「但全面徵兵是錯的」。

儘管如此，德國軍方總督察長布勞爾（Carsten Breuer）今年 6 月接受《BBC》專訪時警告，北約必須準備在 2029 年前面對俄羅斯可能的攻擊，甚至可能更早。梅爾茨也反覆強調：「（俄羅斯總統）普丁只懂得力量的語言。」

