德國承諾向「熱帶森林永續基金」捐贈10億歐元

（德國之聲中文網）德國將在十年內提供10億歐元，用於熱帶雨林保護。本周三，德國環境部長卡斯滕·施耐德（Carsten Schneider）和發展部長裡姆·阿拉巴利·拉多萬（Reem Alabali Radovan）在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變化大會（COP30）上宣布了這一消息。德國財政部長克林拜爾（社民黨）本周四（11月20日）在新加坡向記者表示，這筆資金將於2027年開始發放。

COP30氣候大會召開前夕，巴西總統盧拉啟動了名為“熱帶森林永續基金”（Tropical Forest Forever Facility，TFFF）的新機制，旨在通過資金獎勵支持成功遏制森林砍伐的國家。根據該基金條款，成功保護森林的國家每年每公頃可獲得4美元獎勵，具體金額將依據衛星監測核實的保護成效進行動態調整。共有74個國家符合受助資格，這些國家總計擁有超過10億公頃熱帶與亞熱帶森林。重點保護區域涵蓋亞馬遜雨林、大西洋沿岸森林、剛果盆地、湄公河流域以及東南亞婆羅洲。TFFF的運作方式類似於傳統的投資基金，收益率在4%至5.5%之間。目前，該基金擁有47個政治支持者，包括德國、英國、中國、法國和歐盟。

該基金的目標是籌集1250億美元。在今年九月聯合國大會高級別會議周期間，盧拉宣布巴西向該基金投入首筆10億美元資金。在貝倫COP30氣候大會上，印度尼西亞承諾向該基金注入10億美元，挪威承諾10年內分期捐贈30億美元、哥倫比亞宣布將投入2.5億美元，葡萄牙承諾捐贈100萬美元，法國承諾將出資5億歐元，同時提出了捐助條件。巴西財政部長費爾南多·哈達德周一表示，目標是在COP30氣候大會期間籌集到100億美元。

中國政府多次承諾將援助該基金，不過目前尚不明確具體援助金額。

森林覆蓋了地球陸地面積的30%。根據聯合國糧農組織（FAO）的最新評估，1990年至2025年間，全球森林消失的總面積超過歐盟的面積。其中90%的森林砍伐位於熱帶雨林。佔全球森林覆蓋面積一半的熱帶雨林具有巨大的碳儲藏功能，對降低大氣中的溫室氣體濃度、調節全球氣候至關重要。

