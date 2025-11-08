德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。
歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）舉辦的第11屆「歐洲價值高峰會」（European Values Summit）5、6日在布拉格登場，會議聚焦主題之一為台海安全，各國專家、學者與政治人物前來參與，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）也在開幕會上致詞。
德國綠黨出身、曾在歐洲議會連任3屆議員的包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在這場高峰會上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲對台灣的理解與態度與以往截然不同。在2019年之前，歐洲議會幾乎從未正式討論台灣議題，相關提及僅限於附註或星號註解，台灣從未被視為應獨立處理的議題。
他回顧，過去歐洲商界與政界中不乏犬儒主義的看法，認為台灣是一個「依賴的、因為民主而必須照顧的客戶」，妨礙與北京展開更多生意的存在。而在一般公眾中，台灣幾乎不存在於認知裡，甚至有人分不清「台灣」與「泰國」。
包瑞翰分析，這一切在近年出現重大轉變，這主要源於3個關鍵原因：中國的行為、台灣自身的表現，與歐洲對地緣政治思維的改變。
首先，他指出，中國在香港民主運動的鎮壓行徑，讓歐洲意識到北京並非如鄧小平時代所宣稱的「韜光養晦」，而是採取積極且具侵略性的修正主義政策。這讓歐洲了解到，中國的威脅不僅針對香港，也關乎其他國家與地區的利益。
此外，俄烏戰爭進一步揭示中國的真實立場。包瑞翰指出，儘管北京聲稱「中立」，但事實上卻在物資、政治、經濟、宣傳等多方面支持俄羅斯，「如果沒有中國的支持，俄羅斯可能早已在戰爭中失敗。」
包瑞翰指出，中國外長王毅曾公開表示「不希望俄羅斯輸掉戰爭」，這等同於明確支持俄方立場，促使歐洲重新思考與中國的關係。
第二個因素來自台灣自身。包瑞翰表示，歐洲過去僅從兩岸關係角度理解台灣，如今則逐漸認識到台灣的民主活力與實質貢獻。他提到三項具體成果——包括台灣世界領先的半導體產業、對抗外國資訊操弄的傑出表現，以及在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間展現的防疫能力。
他引用「Taiwan can help」這句話，強調台灣是歐洲的重要合作夥伴，而非被動的受惠者。
包瑞翰進一步指出，歐洲也在這幾年以更地緣政治的方式思考全球局勢。過去歐洲一向以經濟實力自豪，強調「商業與安全分離」，但如今面對中國將經濟手段「武器化」，歐洲不得不重新審視此模式。
他強調，歐洲在台灣海峽的安全與穩定上擁有切身利益，因為大量歐洲貿易航線經過該區域，這已不只是「價值聯盟」的問題，而是攸關歐洲自身安全與經濟利益。
包瑞翰表示，台灣前總統蔡英文任內積極推動與歐洲的交流，儘管歐洲對台關係已有明顯進步，但仍未達應有水準。
他提到，近期王毅與德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）通話時，試圖將「一中原則」作為德中關係核心，但事實上德國從未承認該原則，而是奉行自己的「一中政策」，拒絕接受北京以武力或脅迫手段統一台灣。
包瑞翰警告，這顯示北京正試圖透過外交與國際組織施壓，迫使歐洲在台灣議題上讓步，「歐洲對此警覺仍不夠」。
他強調，台灣並非孤立議題，而是印太「第一島鏈」的重要一環。若台灣被北京控制，將對日本、韓國、菲律賓、澳洲與整個印太安全架構造成深遠影響。
包瑞翰呼籲，歐洲應擺脫將台灣視為「特殊案例」的思維，從地緣政治與區域安全的角度重新審視台灣的重要性，「因為台灣的安全，與整個區域乃至歐洲的安全息息相關。」（編輯：謝怡璇）1141108
