德國提出10點計畫 深化對烏克蘭防衛承諾

德國在烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)訪問柏林期間，於今天(15日)公布一項10點計畫，將透過合資企業、進一步市場整合，以及可能提供聯邦投資擔保等方式，深化對烏克蘭防衛的承諾。

歐洲領袖希望藉此向美國總統川普(Donald Trump)傳達訊息，即歐洲大陸堅定支持烏克蘭，儘管華府正加快外交進程，尋求結束這場近4年的戰爭。

相關文件指出，「強大的烏克蘭國防工業對抵禦俄羅斯的侵略戰爭至關重要，也是防止未來俄羅斯侵略的重要安全保證之一」。這份文件是在澤倫斯基訪柏林、並與美國特使持續進行和平會談期間分享。

根據聲明，德國與烏克蘭將加強在國防研究、合資企業與採購方面的合作。身為烏克蘭在歐洲最大支持者的德國，也正研究提供聯邦投資擔保的可能性。

計畫也將評估在「歐洲天空之盾」(European Sky Shield Initiative)架構下，聯合採購烏克蘭製造的防衛裝備，以保護北約領空，特別是攔截無人機。

依據計畫，兩國國防部將定期舉行高層磋商，並在柏林設立烏克蘭國防產業聯絡辦公室「烏克蘭自由之家」(Ukraine Freedom House)，以加強產業連結。

德國也將擴增駐基輔的軍事武官，並加強專家交流。文件並指出，雙方將採取全面措施防止貪腐，回應西方對烏克蘭近期爆發重大貪腐醜聞的擔憂，這起貪腐案導致兩名部長及澤倫斯基幕僚長辭職。