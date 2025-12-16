德國提10點方針深化與基輔國防合作 烏克蘭無人機將有助保護北約領空

澤倫斯基周一訪問柏林期間，與美國特使舉行第二天和平談判，當天他也會晤德國總理梅爾茲。（圖片來源／President of Ukraine）

英國《金融時報》與《路透》報導，在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一訪問柏林期間，德國政府提出「10點計畫」，重點包括德烏成立合資企業，進一步市場一體化，以及聯邦可能擔保投資計畫，深化對烏克蘭國防軍事的承諾。

德國和烏克蘭公佈深化國防合作的策略

德國和烏克蘭公佈深化國防合作的策略，根據10點戰略方針，柏林將設立烏克蘭國防工業聯絡處，烏克蘭無人機將保衛北約領空，兩國也將共同研發與生產無人機與反無人機技術等關鍵軍備。兩國國防部還將定期舉行高級別國防政策諮詢，以及共享戰場數據以評估德國武器的性能。

澤倫斯基周一訪問柏林期間，與美國特使舉行第二天和平談判。當天他也會晤德國總理梅爾茲，並分享德國10點計畫的文件，文件指出：「強大的烏克蘭國防工業對於抵禦俄羅斯的侵略戰爭至關重要，也是保障安全、遏制俄羅斯未來侵略的重要組成部分。」

聲明稱，「兩國將在國防研究、合資企業和採購方面加強合作。作為烏克蘭在歐洲最大的支持者，德國考慮利用聯邦投資擔保。雙方還將探討聯合採購烏克蘭製造的國防裝備，將根據歐洲『天空之盾』倡議框架保護北約領空，特別是攔截無人機。」

烏克蘭國防新創公簽訂1億歐元合約

值得一提的是，烏克蘭國防新創公司Frontline Robotics周一宣布簽下1億歐元（約36.94億元台幣）的訂單，將在德國生產數萬架無人機，有助烏克蘭軍備擴大出口，這也是在提升烏克蘭國防企業產量的倡議下第一個與外國的合作項目。

Frontline Robotics成立於俄羅斯全面入侵烏克蘭（2022年2月）後第二年，該公司將與總部位於巴伐利亞州的德國無人機製造商Quantum Systems合作，在德國南部的新工廠生產無人機。

這項合作方案是為了將Frontline的智慧財產權和戰區經驗與Quantum的自動化生產能力結合，Frontline也希望能夠利用Quantum與歐洲各國政府的關係。

兩家公司簽署第一個根據「與烏克蘭共同製造」（Build with Ukraine）倡議的協議。總統澤倫斯基今年6月啟動「與烏克蘭共同製造」倡議，以便協助烏克蘭國防企業提高無人機產量，並出口無人機和其他軍備武器。之前，由於烏克蘭國內生產無人機用於國家戰爭，這些企業被禁止出口國產無人機。

合資企業明年將生產1萬架無人機

澤倫斯基的策略產業顧問奧列克桑德‧卡梅申（Oleksandr Kamyshin）告訴《金融時報》，他希望這家合資企業能夠成為未來一年在歐洲開展的10個類似計畫中的第一個。

Frontline和Quantum計劃明年在一座耗資4000萬歐元的新工廠生產約1萬架無人機，最初生產的無人機將全部供烏克蘭使用。

該合約的經費將由德國政府支付，今年，在美國削減對烏克蘭的軍事援助後，名義上，德國已經成為全球對基輔最大的軍事援助提供國。

Quantum和Frontline公司共同生產的Linza無人機已被烏克蘭軍隊用於向前線運送物資，包括運送士兵所需的飲用水、香菸、投擲鎖定俄羅斯目標的小型炸彈。

Frontline每月生產數百架無人機，但目標是大規模生產，以取代中國製造的無人機，例如大疆Mavic，Mavic已成為烏克蘭軍隊戰場上的主力機型。

