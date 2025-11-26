德國擬建西歐最強傳統軍力 估2035年兵力增至26萬

根據德國執政聯盟各黨的協議，修改後的兵役制度仍舊以募兵為優先，唯一列入強制項目的是從2026年1月起，年滿18歲的男性公民必須接受兵役體檢，並填好表格交給政府，表明是否有意未來志願從軍。

德國陸海空三軍的正式名稱為「聯邦國防軍」，總計現役人力規模約18萬多人，軍方和保守派基民黨多次主張必須大幅擴充兵力，才足以對抗俄羅斯這個最大的假想敵。

德國國會基民黨團領袖史巴恩表示，「在聯邦國防軍建軍70週年的這個日子，我們針對兵役問題達成協議，它具有重大的象徵意義。」

廣告 廣告

不過根據歐洲智庫新歐洲研究所INE的分析，以目前編制18萬多人，缺額高達2萬人的狀況，要達成5年內增加到26萬人的目標可能性非常低，因此修正後的兵役制度也加了但書，就是在募兵不足額的狀況下，針對列入兵役體檢的役男以抽籤方式徵召義務役士兵。

德國國防部長皮斯托瑞亞斯回應，「我們建立新的模式，我常說歐洲看德國不只是錢財與軍購，也看我們的軍事人員，我很有信心這一定會成功。」

皮斯托瑞亞斯所屬的社民黨陣營對於徵兵持反對態度，和基民黨南轅北轍，讓未來兵役改制的推動充滿變數；另外21世紀的德軍也早就看不到兩次世界大戰橫掃歐洲的蹤影。

新歐洲研究所指出，聯邦國防軍不只缺人，包含裝備的政體戰備能力也勉強到50%而已，部分關鍵單位的裝備妥善率甚至只有20%。5月上任的德國政府要建立西歐最強的傳統軍力，還要面對許多挑戰。