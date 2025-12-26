德國擬恢復徵兵制 民調指逾6成Z世代反對

12月的第一個星期五，首都柏林好幾千名學生，沒有好好待在學校上課，走上街頭抗議可能捲土重來的義務兵役。一月份開始，像魯本、伊瓦爾這樣滿18歲的青年，都必須貼寫一份是否適合服役的問卷，2027年起還要接受體檢。這樣萬一有衝突發生，政府手裡便握有可徵召入伍的兵源。

德國學生伊瓦爾表示，「我覺得這太離譜了，我自己甚至不能決定，是否要上前線。」

德國學生魯本說：「年輕人受新冠疫情與政府各項決策的影響最大，除此之外現在他們還想送我們去參戰，真的是很扯。」

冷戰時期，德國兵力多達50萬，90年代美俄裁減核武、結束軍備競賽，軍隊人數大幅精簡。2011年梅克爾政府期間，廢除義務役徵兵制，改為全募兵制。德國目前有182000兵力，軍方希望明年增加到20萬人，2030年增加到26萬正規軍、20萬預備軍，建立一支「歐洲最強大的軍隊」。

為了有足夠的兵源，軍方祭出了前所未有的福利與保障，未來徵招入伍者的月薪，從目前的1800歐元，調升到2700歐元。身著軍裝的招募人員，前往各大專院校巡迴，向年輕人說明職業軍人的生涯前景。

慕尼黑科技大學學生諾亞表示，「這能提供一定的安全感，而且我認為有很多機會，軍隊雇員享有諸多福利是件好事，這或許適合一些想要為國家做出貢獻的人。」

俄烏戰爭加上地緣政治變化，帶來的安全挑戰，促使歐洲國家近兩年來，紛紛朝整軍經武的方向邁進，勾起了70年代冷戰高峰期的記憶。湯瑪斯魯德爾當年就曾以良心過不去為由拒絕當兵，多年來積極參與和平主義運動。

基於良心拒服兵役者魯德爾則說：「當時一些基於良心拒服兵役的人，製作了這張明信片，上面寫著"德國你下一場災難會有多大"，戰後德國人明確地告訴當局，去你的，我們不要軍隊、也不要戰爭。」

如今退休的魯德爾發現，當今局勢和他年輕時如出一轍，每天都有年輕人與他聯繫，詢問如何可以不要當兵。單是在2024年就有3000多人，簽署聲明基於良心問題絕不入伍。

基於良心拒服兵役者魯德爾說道，「當年我們總想著，在核彈落下前趕緊逃命，現在年輕人也這麼想，他們會考慮戰爭爆發時移民，或問我如果衝突爆發該如何盡快離開。」

反徵兵團體如雨後春筍般冒出，像是慕尼黑這個青年組織。

"紅旗"成員提姆表示，「我們正處於全面重整軍備階段，在我看來顯然必須採取行動，軍事化進程正在推進，我們需要探究為什麼，一旦理解了就無法接受，淪為我們不願捲入之戰爭的犧牲者。」

11月中的一份民調顯示，有超過五成的受訪者，贊成恢復徵兵，但18到29歲的年輕人，反對比例卻高達六成三。

慕尼黑聯邦國防大學法律教授傑克森說：「這個辯論異常激烈且情緒化，尤其是在年輕人當中，這也不難理解，因為決策並沒有徵求他們的意見，但我們也看到，越來越多的人願意做好更充分的準備，並意識到我們的國家再次需要兵役，因為威脅是真實存在的。」