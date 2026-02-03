德國擬砸1.3兆打造「百顆衛星軍團」 靠間諜衛星、雷射武器反制中俄
由於俄羅斯和中國的太空衛星所構成的威脅日益加劇，德國太空司令部司令表示，德國正考慮一項高達350億歐元的太空軍事支出計畫，涵蓋間諜衛星、太空飛機，以及具攻擊性雷射武器。
德國太空司令部司令特勞特（Michael Traut）出席一場太空相關活動時向路透表示，德國將在未來幾年內，建置一個由100多顆衛星組成的加密的軍用衛星星系，稱為「衛星通訊第4階段」（SATCOM Stage 4）。
他稱，這套衛星網路將仿照美國太空發展署（U.S. Space Development Agency）的模式，該局隸屬於五角大廈，負責部署用於通訊和飛彈追蹤的低軌衛星（LEO）。所謂低軌衛星，是指運行在距離地球表面約160至2000公里之間軌道上的人造衛星，其優勢在於距離近、延遲低、速度快，適合用於提供高速寬頻、偏鄉通訊、物聯網、地球觀測和軍事通信等服務。
德國點出干擾敵對衛星手段 間諜衛星、檢查衛星、雷射攻擊
特勞特表示，德國耗資350億歐元（約1.3兆元台幣）投資太空軍事，是因為自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，太空領域的競爭明顯增加，柏林及其歐洲盟友有必要強化嚇阻態勢，除了安全通訊外，也包括能夠干擾或癱瘓敵對太空系統的能力。
因此，德國將把資金投入情報蒐集衛星（又稱偵察衛星、間諜衛星）、感測器，以及用來干擾對手太空船的系統，像是雷射、和能鎖定地面基礎設施的設備。特勞特補充，這項計畫將優先採用德國本土和歐洲的大小型供應商。間諜衛星主要目的在監視他國軍事設施和活動。
他也強調，德國不會在軌道上部署可能產生太空碎片的破壞性武器；但也指出，仍有多種非動能手段，可以干擾敵對衛星，包括干擾訊號、雷射攻擊，以及針對地面控制站採取行動。
特勞特也提到所謂的「檢查衛星」（inspector satellites），這是一種可以機動、近距離接近其他衛星的小型太空載具，並稱俄羅斯和中國已部署了這類系統。檢查衛星會飛入與目標相同的軌道，對外國間諜衛星進行「貼身監控」。
他說，「在電磁頻譜、光學領域、雷射頻譜中，都存在各式各樣可能產生影響的手段，甚至還包括一些主動的實體行動，像是檢查衛星。」緊接著，他又說，「你甚至可以對太空系統的地面端下手，讓對手無法使用該系統，或是向對方傳達一個訊息：『如果你在太空對我們做了什麼，我們也可能在其他領域對你採取行動』。」
德國強化軍用衛星布局 歐洲太空企業加速抗衡馬斯克星鏈
路透上週報導，德國軍工集團萊茵金屬（Rheinmetall）正與德國衛星製造商OHB洽談，計畫聯手競標一項尚未公開名稱的德國軍用衛星計畫。
這項潛在交易出現之際，歐洲3大太空企業空中巴士（Airbus）、泰雷斯（Thales）與李奧納多（Leonardo）正尋求打造一套歐洲的衛星通訊替代方案，以對抗全球首富馬斯克的星鏈（Starlink）衛星網路。
