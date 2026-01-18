德國新兵役法通過後 良心拒服兵役者申請創歷史紀錄

（德國之聲中文網）德國《奧格斯堡日報》引述聯邦家庭與公民社會事務局（BAFzA）公布的最新數據指出，去年該機構共收到3867份良心拒服兵役者申請，較前一年成長72%，同時也創下多年來的最高紀錄。

僅在去年12月5日，也就是聯邦議院通過《兵役制度現代化法》的當天，就收到了371份申請，幾乎是2021年全年申請數量的兩倍。

義務兵役制要回來了？德國年輕人尋求躲避之道

《兵役制度現代化法》於今年1月1日生效。依據該法案，從2026年起，德國所有18歲的男性與女性都將收到一份問卷，詢問是否有意願加入聯邦國防軍服役。男性必須回覆該問卷，女性則屬自願。所有表示有意願參軍的青年，將接受是否適合服役的進一步評估。

該法律的目標是在2035年之前，將德國聯邦國防軍的兵力，從目前約18.4萬人，增加至25.5萬至27萬人之間。若未來國防部設定的志願服役目標未能達成，聯邦議院可啟動所謂的「按需徵兵」制度，其中可能包括隨機抽籤。這意味著，被徵召入伍的男性將透過抽籤方式選出。若聯邦議院宣布進入緊張或防禦狀態（需取得三分之二多數票），則全面徵兵制將自動恢復。

2011年，德國正式中止了實施55年的義務兵役制度，並將聯邦國防軍轉型為一支完全以志願服役為基礎的職業化軍隊。不過，《基本法》仍保留第四條第三款，即公民依然享有良心拒絕攜帶武器服兵役的權利。

民調：多數民眾支持德國恢復義務兵役制

（福音教通訊社）

作者: 德正