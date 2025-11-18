德國最貴城市? 當然還是慕尼黑

（德國之聲中文網）柏林、杜塞爾多夫、漢堡等德國大城市生活都很昂貴，但德國最貴的城市仍然是慕尼黑。根據德國經濟研究所（IW）的最新數據，慕尼黑的生活成本比全國平均高出近 24%，而主要原因依然是房租。

2024 年，德國七大城市——慕尼黑、柏林、法蘭克福、漢堡、科隆、杜塞爾多夫、斯圖加特——的生活成本平均比全國高約 11%，房租更是比全國平均高將近 50%。根據 immobilienscout24 平台的數據，慕尼黑的平均房租為每平方公尺23.58歐元，若租用 60 平方公尺公寓，每月租金約1415歐元。

那麼，哪裡最便宜呢？在人口流失的地區，情況完全不同，房租與生活成本甚至比全國平均低三分之一。像薩克森州的 福格特蘭（Vogtlandkreis） 就是德國最便宜的地區之一，而萊法州的沃爾姆斯（Worms） 則最接近全國平均水平。

作者: 德聞