德國會友台小組新任主席：要為台灣交到更多朋友
（中央社記者林尚縈柏林18日專電）德國5月新政府上任，國會友台小組主席由綠黨議員徐德分接任。他近日接受中央社專訪時表示，任內核心目標是「擴大台灣在德國的朋友圈」，讓德國各界從地緣政治角度、經濟文化與社會層面認識台灣多元面貌。
德國國會議員徐德分（Till Steffen）曾任漢堡司法部門首長，是綠黨（Greens）中生代重要人物。今年國會跨黨派友台小組由綠黨接手，徐德分從長達15年的基民盟（CDU）資深議員威爾許（Klaus-Peter Willsch）手中接下主席一職，徐德分日前接受中央社專訪，暢談他對台德關係的觀察與願景。
走進徐德分國會辦公室，桌上擺著一塊寫有他中文名字的名牌。那是他今年初訪台後帶回德國的「伴手禮」。
然而徐德分與台灣的緣分，其實早在多年前就展開，他回憶，小時候從和台灣人結婚的姑婆口中認識台灣，徐德分的姑婆曾於60年代在台北生活，回德國後，在兩德統一前的波昂（Bonn）台北代表處工作。
對他而言，台灣是長年存在於生活細節中的家族記憶。徐德分的姑婆晚年整理住處時，曾將在台灣購入的餐具分送親友，徐德分笑說，「直到現在，我仍然會用那些來自1960年代的台灣餐盤吃飯。」
●具抵抗威權DNA 德國綠黨挺台是價值選擇
談到綠黨長年關注台灣議題的原因，徐德分指出，這源於對自由民主價值的重視。在全球民主體制面臨內外挑戰之際，民主國家之間更需要相互支持，而台灣正是民主陣營中不可忽視的一員。
德國綠黨全名為「聯盟90／綠黨」，結合前西德環保政黨「綠黨」（Die Grünen），以及源自東德公民反抗運動的「聯盟90」（Bündnis 90）。
這樣的歷史背景，使綠黨先天帶有反威權的政治基因，也形塑黨內對民主、人權與法治價值的高度重視，對烏克蘭、台灣等面臨威權政體壓迫的處境，產生強烈共鳴。
現任綠黨主席布蘭特納（Franziska Brantner）過去擔任聯邦政府經濟部政務次長期間，便積極推動台積電（TSMC）投資德國德勒斯登；而在今年2月國會大選中，綠黨也是唯一在政策白皮書中明確寫入「支持台灣參與國際組織」、「將台灣視為民主價值夥伴」的政黨。
●不僅單向聲援 台灣也有不少德國可取經之處
徐德分強調，德國與台灣之間的關係並非單向聲援，而是民主夥伴之間彼此學習、相互借鑑。以國防安全為例，他提到總統賴清德提出的「台灣之盾」構想，指出在俄羅斯持續以飛彈與無人機攻擊烏克蘭的情況下，歐洲同樣必須正視並強化空防能力。
他也特別讚賞台灣社會面對突發狀況時的準備程度，「在台灣，連小學生都知道一旦發生緊急狀況，該如何從捷運撤離。」徐德分表示，這種日常準備有助於降低社會恐懼感，德國或可從台灣經驗中獲得啟發。
此外，徐德分日前訪台時，對民間組織開發的「事實查核聊天機器人」留下深刻印象。該工具能在家族或朋友群組中即時澄清錯誤資訊，他形容：「這種做法既快速、有效，還帶點幽默感」，認為同樣值得德國參考。
●各政黨對台海方針不一 促德政府建更清晰印太戰略
談到梅爾茨（Friedrich Merz）政府上台後的中國政策，徐德分指出，德國已逐漸意識到，必須降低對中國的依賴，以因應供應鏈安全風險。
他也坦言，德國各政黨的對中政策長期模糊與不一致。他舉例，日前訪台期間曾拜會美國在台協會（AIT），詢問美方如何評估德國的中國政策時，對方反問一句：「你指的是哪一個（政黨）？」
徐德分指出，當前中國透過稀土、關鍵原物料與市場准入限制，將經濟手段轉化為政治壓力。作為國會重要在野黨的一員，他多次在公開場合呼籲，德國有必要建立更清晰、一致的印太戰略架構，並將台灣納入其中，作為對中、對台政策的重要錨點。
他強調，這不僅關乎台灣，也攸關德國自身的供應鏈安全，以及德國如何在快速變動的地緣政治環境中，清楚定位自身作為民主國家的國際角色。
●擔任友台小組主席任內目標 擴大台灣朋友圈
點開徐德分的個人網站，可以看到他為本屆國會任期列出的工作目標，其中一行寫著：「台灣是心之所繫。」他在專訪中告訴中央社，希望能在任期內「擴大台灣在德國的朋友圈」，讓更多德國民眾不僅從地緣政治角度，也能從經濟、文化與社會層面實際認識台灣。
記者詢問，若交到來自台灣的新朋友，會想帶他們品嘗哪些德國美食、走訪哪些風景。他笑說「德國美食不好找」，透露曾接待過對「德國酸菜」著迷的台灣訪團，也推薦主打新鮮時令菜色的餐廳。
至於最想分享的德國風景，徐德分說：「我想帶台灣朋友去漢堡，那裡是我的故鄉，我們可以從漢堡火車站散步到港口，一起坐在易北河畔喝啤酒，看河上的風景，因為那裡總能見到來自台灣長榮海運（Evergreen）的貨櫃。」（編輯：謝怡璇）1141218
