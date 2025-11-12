德國朋友興奮見小英！謝志偉揭「關鍵」：柏林充滿台灣旋風+蔡英文魅力

記者陳思妤／台北報導

前總統蔡英文接棒副總統蕭美琴出訪歐洲，赴德國柏林自由會議發表演說。現任駐歐盟大使謝志偉曾二度擔任駐德代表，他今（12）日表示，雖然這次自己未能在場，但仍感受到那些德國老朋友們的雀躍心跳聲，台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權，這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著「台灣旋風+蔡英文魅力」。

蔡英文在台灣時間10日晚間，出席德國柏林自由會議，演講主題為「民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗」，她並強調，歐美對台海的重視，讓北京明白台灣並不孤單。

謝志偉在社群平台發文表示，14年前，2011年的6月，當時還是民進黨主席的蔡英文邀她陪團短訪柏林倫敦雙城，登機前，在桃園機場貴賓室食用簡餐候機時，他端著一盤水果坐下來對蔡英文及其他隨行人員說，餐桌禮儀一大堆，他之前當了兩年駐德大使，只學到一個心得，「什麼食物都能和別人分享，只有香蕉不行」。蔡英文和其他人同時問，「為什麼？」他則解答，「因為會斷蕉/交」。

謝志偉指出，今天台灣的邦交國固然不多，但理念相同的盟友卻越來越多到遍及世界各角落，正是「道不同，不相為謀」而「有志一同者，攜手相伴也」。他說，2016年銜蔡英文之命二度駐德。

謝志偉表示，前後八年，他繼續前總統陳水扁派他首度駐德時即已開展的的外交作為之一：即是讓全德各界認識台灣是個基因裏已含「自由、民主、人權」的國家，和中國剛好相反。他為此還特別在代表處裏設了一名「人權專員」。中國民運、圖博/藏人、維吾爾族、南蒙古人、香港人及德國各人權團體及包括國會議員等政治人物都是駐處合作、交往而共同抗中的對象。

「這次小英總統應『柏林自由基金會』之邀赴德演講，所至之處，風靡一時，倍受尊崇」，謝志偉說，自己雖未能在場，但遠遠地，「我仍感受到那些德國老朋友們的雀躍心跳聲。我知道，他們對能一嘗宿願親炙小英總統的風采及風格都非常興奮與感激」。

謝志偉說，正是因為台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權，這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著「台灣旋風+蔡英文魅力」。

