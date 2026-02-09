德國格林童話之路8大代表地點推薦！哈瑙、馬爾堡、卡瑟爾、哥廷根、布萊梅⋯跟隨格林兄弟的腳步～

格林兄弟出版的《格林童話》膾炙人口，從1812年首版發行至今，已經過了200多年，卻依舊陪伴著世界各地的小朋友度過童年。想親自走訪相關景點？德國政府為了紀念格林兄弟誕辰200週年，根據書中故事規劃了一條長達600公里的格林童話之路（Deutsche Märchenstraße），公開這些存在於現實中的地點，讓書迷可以深入童話世界中。為了讓遊客可以更輕鬆的體驗德國格林童話之路的精髓，德國旅遊局特別從沿途70處地點中，挑出最具代表性的8個，現在讓我一起「跟隨格林兄弟的腳步」～

【跟隨格林兄弟的腳步8大推薦】

廣告 廣告

＊哈瑙 Hanau

＊施特拉瑟地區施泰瑙 Steinau an der Straße

＊阿爾斯費爾德 Alsfeld

＊馬爾堡 Marburg

＊卡瑟爾 Kassel

＊哥廷根 Göttingen

＊哈梅恩 Hamelin

＊布萊梅 Bremen

【內容】

＊哈瑙 Hanau

圖片＝3

位於美因河畔的哈瑙是格林兄弟的故鄉（Image Source : Getty Creative）

位於法蘭克福以東約25公里處的哈瑙，是一處重要的交通中心，然而人們對這座名稱源自「Hagenowe」、由意思是「樹林」（Haag）和「河邊開闊地」（Aue）組合而成的城市更深的印象，或許來自於格林兄弟：1785年和1786年時雅克和威廉・格林先後在此誕生，這座城市也被稱為「格林兄弟之城」（Brüder-Grimm-Stadt），而它也是德國童話之路的起點。

圖片＝4

聳立於市政廳前方的格林兄弟紀念碑（Image Source : Getty Creative）

他們的紀念碑依舊聳立在市政廳前的廣場上，這座國家紀念碑揭幕於1896年，出自慕尼黑雕刻家西里烏斯・埃伯勒（Syrius Eberle）之手。人們常問：「坐著的是誰？站著的又是誰？」謎底揭曉，坐著的是威廉、站著的是雅克。當地還有一項傳說，兩兄弟會在午夜時偷偷互換位置！

圖片＝5

菲利普斯魯厄城堡裡有座展現格林童話奇幻世界的博物館（Image Source : Getty Creative）

哈瑙最初約在1143年成為一處定居點，當時這裡有一座城堡，並在周圍逐漸發展成村莊，14世紀時隨著城牆出現，城鎮規模也不斷擴張，逐漸形成今日的模樣。位於不遠處的菲利普斯魯厄城堡（ Philippsruhe Castle），裡頭有座格林童話王國（GrimmsMärchenReic），是德國首座格林兄弟互動博物館，展現公主、王子、女巫、巨人等角色交織的奇幻世界。此外這裡每年也都會舉辦「格林兄弟節」。

＊施特拉瑟地區施泰瑙 Steinau an der Straße

圖片＝6

施特拉瑟地區施泰瑙是格林兄弟度過童年的地方（Image Source : Getty Creative）

人口大約只有1萬人的施特拉瑟地區施泰瑙，坐落於昔日萊比錫至法蘭克福的古老商業大道——皇家大道（Via Regia）上，也因此它的名稱中有著「路上」（an der Straße）的意思，至於「Steinau」則是「河中的石頭」。這座小鎮最知名的地方，就是格林兄弟曾經在此度過一段童年時光。

圖片＝7

小鎮洋溢著靜謐且可愛的風情（Image Source : Getty Creative）

格林兄弟故居（Grimm House）是全世界最大的格林兄弟紀念博物館之一，他們在5、6歲時隨父母和兄弟姊妹搬到這裡。前身是一棟精美的半木造建築，四周圍繞著美麗的庭院，他們任職領主行政長官的父親正是在此辦公。博物館成立於1998年，裡頭設立了格林兄弟的故居，並以互動方式生動展現他們家族的生活，以及兄弟倆的科學研究與童話故事。

圖片＝8

施泰瑙城堡融合堡壘的堅固性與城堡的優雅氣質（Image Source : Getty Creative）

城裡還有一座童話般的噴泉，另外在木偶劇場（Holzköppe）中還能欣賞到手偶演出的童話故事。不能錯過的還有早期文藝復興風格的施泰瑙城堡（Schloss Steinau），興建於16世紀的它曾是哈瑙伯爵的鄉村行宮。遊客可以登上城堡41公尺高的塔樓，欣賞施泰瑙及其附近河谷秀麗的風光～

＊阿爾斯費爾德 Alsfeld

圖片＝9

阿爾斯費爾德市集廣場上的建築（Image Source : Getty Creative）

坐落於法蘭克福以北約100公里處的阿爾斯費爾德，被視為「小紅帽」的故鄉，因為格林兄弟創作的童話《小紅帽》，正是以這座城鎮為靈感來源，在周邊林木茂盛的地區，你甚至有機會遇到穿著傳統施瓦爾姆（Schwalm ）服飾和頭飾的「小紅帽們」！不只如此，這座保存完好半木造建築的小鎮，幾乎將童話世界栩栩如生呈現在人們面前。

圖片＝10

出現在阿爾斯費爾德的小紅帽雕像（Image Source : Getty Creative）

洋溢著中世紀風情，其中特別是興建於16世紀的市政廳（Rathaus），是德國最具代表性的文藝復興時期半木造建築之一，也是熱門的拍照地點。至於環繞於市集廣場（Marktplatz）周邊的多座古老的半木造建築，值得一一細賞。哥德式的瓦爾帕吉斯教堂（Walpurgiskirche），悠久的歷史回溯到13世紀⋯⋯

圖片＝11

阿爾斯費爾德以半木造建築聞名（Image Source : Getty Creative）

阿爾斯費爾德童話屋（Alsfeld Fairytale House）坐落於一棟1628年的半木造建築裡，兩層樓的獨立展廳用來探索格林童話，故事廳中則能聆聽故事。樓上還有一個歷史超過200年的娃娃屋展覽，裡頭收藏有傳承自古老家族的數百個娃娃和83間娃娃屋，重現當地人祖父母甚至曾祖父母的生活。

＊馬爾堡 Marburg

圖片＝12

沿著河岸興建的馬爾堡是格林兄弟求學的地方（Image Source : Getty Creative）

位於法蘭克福和卡瑟爾（Kassel）之間的馬爾堡，是格林兄弟上大學的地方，當地的知名景點包括：被認為是科隆大教堂興建時參考範本的聖伊麗莎白教堂（Elisabethkirche）、聳立於馬爾堡至高點的馬爾堡城堡（Marburger Schloss），以及位於這座「領地城堡」（Landgrafenschloss）腳下、沿著河谷以西發展的老城區等。

圖片＝13

市集廣場是老城區的中心（Image Source : Getty Creative）

在德國眾多步道中，只有一條格林童話主題步道，它就位在馬爾堡。2公里長的格林步道（Grimm Path），將《青蛙王子》到《白雪公主》等童話故事角色，巧妙的安排在沿途的房屋、台階和牆壁高處，散落於蘭德格拉芬宮（Landgrafen Palace）下方的老城區各處，舞台畫家帕斯夸萊・伊波利托（ Pasquale Ippolito）一一重現出他們生動的形象。

圖片＝14

馬爾堡城堡坐落於整座城市的最高點（Image Source : Getty Creative）

不只如此，老城區中還可以欣賞無數歷史悠久的半木造建築。步道帶你穿過老城區，跨越109公尺的高低落差，最後抵達位於上方的馬爾堡城堡，從這裡可以俯瞰這座城市林立哥德式和文藝復興式尖頂。如果想欣賞馬爾堡壯麗的鄉村景色，不妨前往弗勞恩貝格遺址（Frauenberg ruins）。

＊卡瑟爾 Kassel

圖片＝15

橘園是每5年舉辦一次的卡瑟爾文獻展的會場之一（Image Source : Getty Creative）

卡瑟爾是全世界最知名的藝術展覽之一「卡瑟爾文獻展」（Kassel Documenta）的舉辦地，每5年一次的它與威尼斯雙年展和巴西聖保羅雙年展，並稱世界三大藝術展。打從1955年初次登場，如今已舉辦了15屆（2022年），展覽大多在6月舉行，包括文獻展覽廳（Documenta-Halle）、弗里德利希阿魯門博物館（Museum Fridericianum）、橘園（Orangerie）、文化火車站（Kulturbahnhof）⋯⋯整座卡瑟爾都是它的舞台。

圖片＝16

童話首都「卡瑟爾」是格林兄弟長期居住且創作格林童話的地方（Image Source : Getty Creative）

但在卡瑟爾文獻展舉辦以前，這座城市就已名聲響亮，這裡是格林兄弟度過大部分人生的地方，他們不但在這裡居住了將近30年的時間，格林童話中的大部分內容，也都是在這裡創作！也因此卡瑟爾又被稱為「童話首都」（Hauptstadt der deutschen Märchenstraße），這座城市也位於格林童話之路的中心點。

圖片＝17

威廉高丘公園打從1696年開始興建，花了150年才落成。（Image Source : Getty Creative）

格林童話是最多人閱讀的德語書籍，已經被聯合國教科文組織列為世界記憶名錄，你可以在格林世界（Grimmwelt）看見它的原版書籍。這間開幕於2015年的博物館，以藝術、多媒體和互動方式，展現了格林兄弟的人生、作品與創作歷程，兒童故事和家庭故事是其中最重要的展覽品之一。除此之外，來到卡瑟爾也別錯過名列世界遺產、歐洲最大依山而建的威廉高丘公園（Bergpark Wilhelmshöhe）！

＊哥廷根 Göttingen

圖片＝18

哥廷根的歷史中新林立著中世紀教堂、連棟別墅和古老的大學建築等（Image Source : Getty Creative）

位於卡瑟爾西南方約38公里的哥廷根，是一座傳統大學城，以教育和科學研究著稱，它也是眾多諾貝爾獎得主和發明家的搖籃，散發著濃濃的學術氣息，1829~1837年間格林兄弟曾經在此擔任圖書館員和教授，也為格奧爾格·奧古斯特大學（ Georg August University）做出不少貢獻。

圖片＝19

鵝女噴泉是哥廷根的城市地標（Image Source : Getty Creative）

你可以在歌德街（Goetheallee）6號發現他們的紀念牌匾，保利那教堂（Paulinerkirche）和它的圖書館大廳都記載著這對兄弟在哥廷根的時光⋯⋯至於這座城市最知名的景點，是位於市政廳前的鵝女（Gänseliesel ）噴泉！打從1901年起它就是這座城市的地標，當地有個習俗：哥廷根大學通過考試的新晉博士，會親吻這位這位照顧鵝群的貧窮女孩臉頰。鵝女不只是城裡被最多人親吻的女孩，她還有自己專屬的童話故事！

圖片＝20

隱身於森林中的睡美人城堡——薩巴堡（Image Source : Getty Creative）

為了慶祝噴泉落成100週年，2001年時當地舉辦了一場創作比賽，以格林兄弟的風格撰寫《鵝女》的故事。接著，在格林童話之路上繼續向北走時，可以順道拜訪位於萊茵哈茨瓦爾德自然公園（Reinhardswald Nature Park）內的薩巴堡（ Castle Sababurg），看看格林兄弟筆下坐落於森林中的睡美人城堡。或是每週日，長髮公主都會在特倫德爾堡（Trendelburg）的庭院上演的精彩演出～

＊哈梅恩 Hamelin

圖片＝21

哈梅恩以《花衣魔笛手》的故事聞名（Image Source : Getty Creative）

1284年，哈梅恩發生了街頭兒童失蹤事件，因而衍生出《花衣魔笛手》的民間故事：德國有座名叫哈梅恩的村莊，當地鼠滿為患，有天一位外地人自稱捕鼠高手，村民答應只要他能讓老鼠消失無蹤，就會好好的酬謝他。於是他演奏起笛子，鼠群就這樣隨著音樂走向河中紛紛淹死，沒想到事後村民卻反悔，吹笛人含恨而去⋯⋯

圖片＝22

聳立於哈梅恩舊郵局前的花衣魔笛手雕像（Image Source : Getty Creative）

幾週後吹笛再次出現，沒想到這次笛聲引誘的是孩童，他將他們困在洞中。故事的結局有許多版本，其中之一是村民付了酬勞解救了孩子，也有一說是只有兩位一啞一瞎的孩子歸來，其他都消失無蹤。而這個故事最知名的版本，以〈哈梅爾的孩子〉（Die Kinder zu Hameln）之名，收錄於格林兄弟的《德國傳說》（Deutsche Sagen）中。

圖片＝23

在街頭為大家表演《花衣魔笛手》的演員們（Image Source : Getty Creative）

坐落於河谷地區的起伏丘陵之中，許多人因為這則神秘的傳說來到哈梅恩。當地5~9月中旬的週日中午，都會由多達70位演員為大家免費演出《花衣魔笛手》露天劇，演出時間約半小時。另外夏天的每週三下午4:30，還有幽默的花衣魔笛手音樂劇《老鼠》，結合華爾滋、進行曲、民謠等各種旋律，節目豐富多樣。

圖片＝24

參與當地的導覽行程，與花衣魔笛手一起遊覽這座城市。（Image Source : Getty Creative）

至於其他時間來到哈梅恩，可以前往歷史悠久的婚禮屋（Wedding House），看看每天旋轉的花衣魔笛手和他隨從的機械玩偶，或是到哈梅恩博物館（Hameln Museum），觀賞花衣魔笛手機械劇場。另外，你也可以和這位吹笛手「本人」一起同遊這座城市，只需要前往旅遊資詢中心預訂由他帶領的城市導覽～

＊布萊梅 Bremen

圖片＝25

重現〈布萊梅的城市樂手〉故事場景的雕像（Image Source : Getty Creative）

因為年紀太大，被農夫棄養的一隻雞、一隻貓、一隻狗和一隻驢子，決定一起前往布萊梅當城市樂手，途中經過一個森林小屋，原本想演奏音樂飽餐一頓的動物們，沒想到卻嚇跑了屋子裡的強盜，反而得以在屋中過夜且飽餐一頓。後來折返的強盜，又陰錯陽差地將牠們誤認為怪物，再也不敢回來，最後這群動物就在這裡過著幸福快樂的生活⋯⋯

圖片＝26

位於市集廣場上的羅蘭騎士雕像與布萊梅市政廳一同被登錄為世界遺產（Image Source : Getty Creative）

這是格林兄弟1857年收錄於《格林童話》中的〈布萊梅的城市樂手〉（Die Bremer Stadtmusikanten），你可以在這座德國第二大港口城市的市政廳西側，發現這四隻動物一個站在一個背上的青銅雕像，而這裡也是格林童話之路的終點。雕像旁的大教堂廣場（Domshof），每週都會上演一次有關這段童話的故事。

圖片＝27

施諾爾區美麗的街景非常適合散步（Image Source : Getty Creative）

布萊梅市政廳位於老城中心的市集廣場上，它是歐洲最重要的磚砌哥德式建築之一，前方有座落成於1404年的羅蘭騎士雕像，高達5.47公尺（頂棚高10.21公尺）的它，象徵著布萊梅獨立的直轄市地位，與市政廳一同被登錄為世界遺產。另外，位於施諾爾區（Schnoor）的布萊梅歷史博物館（Bremer Geschichtenhaus），也有布萊梅的城市樂手相關的介紹，施諾爾區是布萊梅最古老且繁華的地區，非常值得一逛～

文字／Iris PENG