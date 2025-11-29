德國極右翼政黨成立新青年組織 反對者封路與警爆衝突

反對極右翼政黨「德國另類選擇黨」成立新青年組織的民眾，11月29日清晨在吉森市示威。美聯社



德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）29日預定舉行新青年組織成立大會，數千名反對民眾在活動預定地、德國中部城市吉森（Giessen）舉行示威，部分示威者與警方發生衝突。

美聯社報導，有示威者29日清晨就封鎖、或試圖封鎖吉森市內外道路。警方表示，有示威者向警察丟擲石塊，因此動用胡椒噴霧。

在另一處集會點，示威者無視警方要求離開的喊話，因此警方對約2000人使用水砲。

AfD的新青年組織預計在吉森會展中心召開成立大會，但已過了原訂時間2小時，仍未開始。

德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」成立新青年組織，圖為新組織的高層官員11月29日齊聚吉森市出席成立大會。美聯社

AfD原本的青年組織「青年另類選擇」是一個與該黨連結較鬆散且相對自主的團體，德國國內情報機構先前已將「青年另類選擇」列入確定的右翼極端組織，之後甚至將AfD黨本部列為同類，但在AfD提起法律挑戰後中止該認定。

AfD決定與「青年另類選擇」正式切斷關係，今年3月底將之解散。

AfD表示，新成立的青年組織預定命名為「德國世代」，將進行更嚴格監督。

德國今年2月舉行國會大選，AfD以超過20%得票率名列第二，成為全國最大在野黨。

隨著總理梅爾茲 (Friedrich Merz) 所領導的執政聯盟未能讓選民滿意，AfD的支持度在民調中持續上升。

科隆法院去年駁回撤銷「青年另類選擇」屬極端組織的聲請，法院認為，維護具有民族定義的德國民族，並儘可能排除「具有民族異域（ethnically foreign）色彩」的人，確實是該組織的核心政治理念。

法院並指出，該團體煽動反移民與反庇護者情緒，且與包括認同運動 (Identitarian Movement) 在內的極端組織存在聯繫。今年6月，高等法院終止上訴程序，並指出「青年另類選擇」已經解散。

在德國，政黨通常設有青年分支組織，而這些青年組織往往比母黨更具政治激進性。目前尚不清楚新成立的AfD青年組織是否會比前身更溫和，但外界普遍預期，至少會保有一定程度的延續性。

來自北部什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的代表多羅 (Kevin Dorow) 表示，他曾活躍於「青年另類選擇」的地方支部。他指出，「這次新的架構首先是延續『青年另類選擇』所做的事：作為訓練基地，吸引年輕人……尤其讓他們為黨的利益投入政治，未來可能在黨內擔任職務。」

他還說，在「青年另類選擇」期間，並未看到該組織「轉向激進」的跡象。

在政壇人士信任度低落之際，AfD自我包裝為反建制力量。該黨趁著民眾對近年大量移民湧入德國的不滿，2017年首次贏得國會席次，遏制移民政策仍是其核心訴求。近年來，AfD也展現出利用其他議題不滿情緒的能力，擴大其政治籌碼。

