德國民調：對委動武後美國形象跌至新低

（德國之聲中文網）德國電視一台（ARD）進行的最新一期《德國趨勢》（DeutschlandTrend）民意調查顯示，德國社會對美國近期在委內瑞拉的軍事行動普遍持否定態度，同時，美國及其總統特朗普在德國的形象降至調查以來的最低水平。

大部分德國人不認為對委發動襲擊正當

調查顯示，72%的德國民眾認為美國對委內瑞拉發動襲擊並拘捕總統馬杜羅不具正當性，12%認為此舉合理，16%表示不確定或拒絕置評。作為對比，2003年美國對伊拉克的軍事行動，80%的德國人認為不正當，14% 認為正當。整體來說，當時有更多德國民眾敢於對美國行動作出明確判斷。

在如何回應美國行動的問題上，德國社會意見分化。39%的受訪者理解德國政府保持克制的立場，認為應避免激怒特朗普；50%則主張德國和歐盟應明確反對美國做法，即便可能引發不滿。

這一點在不同黨派支持者之間的差異明顯：德國選擇黨（AfD）支持者中，多數（58%）傾向克制；聯盟黨（基民盟/基社盟）支持者意見最為分化：45%主張避免激怒特朗普，48%願意為明確表態承擔後果。

左翼陣營支持者的立場則最為清晰：69%的社民黨支持者和78%的綠黨及左翼黨支持者主張對美國采取明確批評立場。

美國在德形象跌至歷史最低

對委內瑞拉發動空襲以及生擒馬杜羅後，美國在德國的形象跌至歷史新低。僅12%的受訪者對特朗普的執政表現持正面評價；認為美國是德國“值得信賴伙伴”的比例降至15%，創ARD調查有史以來最低值。這一水平已接近對俄羅斯的信任度（9%）。

相比之下，德國人對法國和英國的信任度分別為78%和74%，烏克蘭為40%。

對國際和國內安全形勢深切擔憂

調查同時反映出德國民眾對國際安全形勢的高度擔憂。81%的民眾擔心弱肉強食的叢林法則在世界政治中日益盛行，69%對歐洲安全表示擔憂。這種擔憂在德國選擇黨的支持者中尤為突出，為78%。就性別而言，女性（76%）比男性（62%）更加擔憂。

在德美關系議題上，62%的受訪者感到擔憂，70%的受訪者對美國在北約中的保護角色持懷疑態度。在此背景下，53%的德國民眾支持建立一個更加獨立於北約的歐洲軍事聯盟。

在國內議題方面，民眾對德國現狀的憂慮仍然突出。84%認為國內形勢令人擔憂，僅13%對國家前景持樂觀態度。經濟與移民依舊是最受關注的兩個議題。盡管多數人仍對經濟狀況持負面看法，但評價略有改善。

移民政策方面，德國政府近期調整開始獲得一定認可。32%的受訪者認為國家對移民數量與類型的管控“做得好或非常好”，較2025年1月上升了23個百分點，但總體而言，負面評價仍佔多數：61%的人認為移民管控“做得不太好或不好”，與年初基本持平。

此外，在最新的“周日投票意向”調查中，德國主要政黨支持率變化不大：聯盟黨小幅上升一個百分點，至28%，社民黨下降一個百分點，至13%。德國選擇黨維持在25%，綠黨和左翼黨分別為12%和10%，其余政黨繼續徘徊在議會門檻以下。

作者: 德正 (德國電視一台)