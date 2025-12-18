德國海軍接收首架NH90「海虎」直升機 大幅提升北海與波羅的海反潛戰力

德國海軍接收首架NH90「海虎」（Sea Tiger）多用途護衛艦直升機。 圖：Airbus Helicopter提供

[Newtalk新聞] 德國海軍16日在諾德霍爾茨（Nordholz）海軍航空基地，正式接收首架NH90「海虎」（Sea Tiger）多用途護衛艦直升機。這是德國訂購的31架中的第一架，由空中巴士直升機公司（Airbus Helicopter）代表「北約直升機工業」（NH Industries，NHI）公司交付，象徵該機型開始取代老舊的「海山貓」（Sea Lynx）艦載直升機，大幅強化德國海軍在北海與波羅的海的反潛戰（ASW）與反水面戰（ASuW）能力。

NH90「海虎」是NH90 NATO Frigate Helicopter（NFH）的最現代化海軍衍生型，為中型雙引擎多用途艦載直升機，專為嚴苛海上環境設計，配備浸入式聲納、聲納浮標、先進電光感測器、MU90輕型魚雷、「歐洲飛彈動力集團」（MBDA）的「增程型Marte」反艦飛彈及M3M機槍等裝備，具備全天候作戰與低雷達截面積特性，適合從護衛艦甲板起降，執行反潛、反艦、搜救與運輸等多樣任務。

但NH90計畫在部分國家遭遇延誤與維護挑戰，例如挪威於2001年向NHI訂購14架NH90直升機，原應在2008年完成，但NHI拖拖拉拉只交付8架；挪威遂於2022年取消剩餘訂單並轉購6架美國MH-60R海鷹（Seahawk）直升機；挪威政府11月宣布NHI將向挪威支付3.05億歐元（約合新台幣108億）的全額退款，以解決雙方NH90直升機合約爭議。相對地，義大利海軍已於2023年完成56架NH90（含46架反潛型）全數接裝，累積超過3.5萬飛行小時，評價正面並廣泛用於多任務執行。

根據了解，NHI早先在今年夏季即先提供一架原型機供德國飛行員測試，16日正式交付1架後，預計本週末再交付另外2架；德國海軍預計明年展開正式登艦運營測試與評估。德國海軍官員強調，「海虎」未來還將搭載對水面艦艇的遠距導彈，這是德國海軍近20年來首次恢復此類打擊能力。

