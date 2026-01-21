德國漢堡港主導自動化研究 將推動半自動船舶整合進港區作業

根據英國航運相關網站表示，德國漢堡港（Port of Hamburg）攜手科研機構與業界夥伴正式啟動一項創新研究計畫，聚焦自主系統整合（iPORTUS），加速數位化與自動化技術在港口運作中應用，代表歐洲港口自動化發展邁向新的里程碑。

由漢堡港務局（HPA）帶領，與德國弗勞恩霍夫海事物流與服務中心（CML）及康斯伯格海事德國公司合作的iPORTUS計畫，已獲德國聯邦交通部根據IHATEC II資助計畫提供約一百七十萬歐元的經費支持，正式進入技術研發與實施階段。

廣告 廣告

這項計畫主要目標是實現半自主及遠端監控低排放水上載具（ASVs）在複雜港區環境中的安全整合與作業，並將這些系統納入遠端操作中心（ROC），提升航行安全與網路資安保障。除技術層面的研發，也著手建立相關法規與審核基礎，為未來自動船舶在德國港口的常態化運作鋪路。

漢堡港務局研發部專案經理布蘭克（Benjamin Blanck）指出，借助iPORTUS，業界將在港口作業中首次實現半自主系統的安全結合，這不僅是一項技術突破，也為推動港口運作的數位化與低碳化提供重要支撐。

首場聯盟與工作會議訂於二○二六年一月二十六日在弗勞恩霍夫CML舉行，屆時各夥伴將共同規劃在未來數月的技術方向與組織安排。