德國男子冤獄13年後獲釋 獲賠130萬歐元

（德國之聲中文網）根迪茨基（Manfred Genditzki ）曾是一名公寓大樓的管理員，2010年，他以謀殺罪被慕尼黑地方法院判處終身監禁，罪名是他在2008年利用浴缸殺害了一名老婦人。

不過法醫專家一直對法官的判斷存在質疑。最新的專家報告顯示，這名女子可能是在洗衣服時不慎跌入浴缸溺亡。此外，報告還確定了她死亡的時間段，而根迪茨基則具備了不在場證明。2023年，根迪茨基被重判無罪釋放。

獲釋後，根迪茨基及其律師向巴伐利亞州政府尋求賠償。他總共在獄中度過了13年，即4916天。

在他被定罪時，冤獄賠償金為每天25歐元；2020年提高到每天75歐元。按每天75歐元計算，賠償金本應該約為36.9萬歐元。巴伐利亞州司法部表示，支持將冤獄賠償金提高到每天100歐元的提議。

巴伐利亞州司法部周三解釋稱，根迪茨基獲得的約130萬歐元的賠償中，包括已支付和未來必須支付的款項，比如訴訟費、律師費以及稅款等，這是雙方和解協議的結果。

