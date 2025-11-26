德國男2年沒工作…餓到搶2超商「得手1萬＋香菸」先花85元買食物被逮

記者羅欣怡／桃園報導

61歲德國男子沒工作，今年9月餓到搶超商。（圖／翻攝畫面）

61歲德國籍男子HOEPPNER，在台2年來沒有工作，今年9月持刀搶連搶2超商和賣場，第一家僅搶得29元的波蜜芭樂汁，接著又在家樂福搶走1萬元及萬寶路香菸1包，HOEPPNER隨即被警方逮補，身上查扣贓款9915元，檢方偵查終結，以強盜案件提起公訴。

檢警調查，HOEPPNER因為沒有工作，導致三餐不繼，今年9月13日凌晨4時54分許，他持刀在超商佯裝購物，拿了29元的波蜜芭樂汁結帳時，威脅店員交出收銀機內之現金，但店員嚇到落荒而逃，HOEPPNER沒得手，拿了果汁就離開。

廣告 廣告

警方找到他時，他剛用搶來的錢花了85元買了吃的食物。（圖／翻攝畫面）

隔了半小時，HOEPPNER以同樣手法，向家樂福收銀台女員工表示「給我錢」，女店員則回：「我有小孩」，HOEPPNER又說「我不想傷害妳，不會打妳，給我錢就走」，接著拿走一包香菸以及1萬元的現金袋離開。

警方獲報後，當天清晨6點11分在另一家超商發現HOEPPNER在吃東西，1萬元的現金已經花了85元買吃的食物，查扣剩下9915元贓款以及香菸。

檢察官依照警方提供的監視器畫面截圖、現場照片、水果刀等證物佐證，認為HOEPPNER犯行明確，係觸犯刑法之攜帶兇器強盜罪，偵結依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

更多三立新聞網報導

6000元酬勞帶「寶石」來台！行李一開變千萬「白色粉末」外籍水泥工慘了

48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了

救救我兒！新手爸媽「不知路」…1歲童腸胃炎「眼睛上吊」警開道救命

尪偷吃相識60年女同學！40年糟糠妻「抓姦」聽音檔：可以摸了 淚告小三

