德國畫報刊登駐德大使谷瑞生專文：中國若攻台 全球經濟恐付出數兆美元代價

因應中共解放軍日前舉行「正義使命-2025」圍台軍演，為忠實傳達我方立場及導正中國宣傳攻勢，駐德國大使谷瑞生特撰文投書德國發行量最大日報「畫報」（Bild），強勢抨擊中國不斷挑釁滋擾台海和平，一旦引起進一步武力衝突，後果將是帶給全世界10兆美元以上的經濟衝擊，谷瑞生強調：「中國必須立即停止對台灣的非理性軍事挑釁行為。」

谷瑞生的文章是於1月1日以刊載投書重要論點形式，發表名為「台灣駐德大使警告：中國若攻台，全球經濟恐付出數兆美元代價」的報導，文中除以台灣的大使(Taiwans Botschafter)稱谷瑞生職銜，並刊出其個人照。由於該報絕少刊登政府官方人士完整投書，甚屬難得。

《畫報》罕見完整刊登政府人士投書

報導中指出，中國在聖誕節後不久，突然於台灣周邊舉行名為「正義使命2025」的軍事演習，動用軍艦、數百架軍機，並進行實彈射擊，部分砲彈落入台灣周邊海域，這是中國自2024年10月以來在台灣周邊進行規模最大的一次軍事演習。台灣駐德國大使谷瑞生嚴厲譴責中國此舉，表示「中國不斷進行的挑釁行動，目的是改變以規則為基礎的國際秩序，並破壞區域現狀。」



「畫報」刊登專文之外，還附上谷瑞生照片，並稱呼他「大使」，非常罕見。圖：截圖自畫報官網

中國將民主台灣視為「分裂省份」，中國領導人習近平希望最遲在2027年前將台灣與「祖國」完成「統一」，如有必要，不排除動用武力。習近平在新年談話中再次強調此一意圖：「祖國完全統一是歷史的必然，是不可阻擋的時代潮流。」

對此，台灣駐德大使谷瑞生回應指出：「中國這場諷刺地被稱為『正義使命』的軍演，其實更像是不正義的展現，目的包括對台灣進行認知作戰，以及展示其與俄羅斯之間的協同行動能力。」俄羅斯近日宣布自2026年1月1日起在台灣的盟友日本主張擁有主權的海域，進行為期2個月的實彈軍事演習。

中國軍演實展示與俄協同行動恫嚇台灣

谷瑞生因此警告，中國在台灣周邊日益頻繁、規模不斷擴大的軍事活動極具危險性:「如果中國攻擊台灣，全球經濟產出可能損失超過10兆美元。」他進一步指出，維持台灣海峽的和平與穩定是「國際社會的共識」。然而，中國卻「持續無視國際關切，破壞印太地區的和平、穩定與安全」。谷瑞生在《畫報》中呼籲：「中國必須立即停止對台灣的非理性軍事挑釁行為。」

記者在報導中另指出，太平洋地區局勢之嚴峻，也反映在美國海軍的備戰態勢上。根據美國海軍指揮官Elliot Rothrock的說法，美軍已不再討論是否會爆發戰爭，而是何時發生：「國防規劃人員已不再假設各種情境，而是依據時間表行事，這些時間表可能要求我們在30天內動員5萬名海軍後備軍人。」

台海和平與區域、國際安全具戰略意義

谷瑞生的投書除上述報導內容外，另還強調台灣海峽的和平穩定對區域和國際安全與繁榮具有戰略意義。因此，歐盟對外事務部在演習當天即發表聲明，反對中國在台灣海峽的軍事演習及任何改變現狀的單方面措施，特別是以武力或脅迫手段實施的措施。德國外交部也強烈反對此次軍事演習，表示演習加劇了台灣海峽的緊張局勢，破壞該地區的穩定。另美國、加拿大、英國、法國、紐西蘭、澳洲、日本、菲律賓和立陶宛也同樣強調了台灣海峽和平穩定的重要性，並公開反對加劇台灣海峽緊張局勢的單邊作為。

此外，德國外交部長瓦德福曾多次在公開演講中強調，《聯合國憲章》禁止使用武力的原則亦適用於台灣海峽，這體現了德國對以規則為基礎的國際秩序以及台灣海峽穩定與和平的承諾。

台灣感謝德國和其他理念相近國家的支持，並希望與他們攜手維護全球和區域的和平、穩定與繁榮。(編輯：陳文蔚)