德國研究驚人發現：美國高達96%的關稅成本都落在自家人頭上

美國總統川普深信，是外國人在付關稅，不過包括德國智庫在內，許多機構研究都指出，川普加徵的關稅，其實都是美國自己人在吸收。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」的最新調查發現，美國川普政府實施大規模政策，結果高達96%的關稅成本，落在美國人自己頭上，外國出口商只負擔4%，這與川普認為「關稅由其他國家和國外出口商承擔」的說法相矛盾。（葉柏毅報導）

基爾世界經濟研究所這項調查出爐之後，立即受到美國媒體高度關注。研究團隊追蹤了2024年1月，到2025年11月間，超過2千5百萬筆，總值將近4兆美元的進口貨運資料，發現關稅成本幾乎完全轉嫁到美國境內。報告指出，美國進口商與消費者，幾乎承擔了所有關稅。川普政府號稱2025年增加了2千億美元關稅收入，實際上「幾乎完全是美國人納稅錢」。

基爾研究所分析發現，進口到美國的貨品價格，與關稅幾乎呈現1比1的同步上漲，同時貿易量萎縮。關稅首先衝擊到美國進口商與批發商，接著再往下蔓延到製造商、零售商，企業面臨自行吸收關稅，或是轉嫁給消費者的兩難，最終結果是美國消費者面臨更高物價，商品供應也更加短缺，這就是美國物價為什麼仍然居高不下的主要原因。

這項調查結果，與哈佛商學院及耶魯大學先前的研究結果吻合，德意志銀行及美國銀行分析師去年也指出，是美國人在為關稅買單，但川普仍然持續推動關稅政策，並且仍然深信是外國人在付關稅。