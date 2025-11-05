德國破獲跨國假訂閱詐騙 18人落網損失逾3億歐元

（中央社法蘭克福5日綜合外電報導）德國當局今天宣布，警方在打擊3個國際信用卡詐騙與洗錢集團的行動中，逮捕18名嫌犯。

法新社報導，根據德國聯邦刑事警察局（BKA）以及西部城市科布倫茲（Koblenz）的檢察官表示，這些犯罪集團透過假網站收取線上訂閱費，造成超過3億歐元（約新台幣107億元）的損失。

科布倫茲檢察官克魯塞（Harald Kruse）今天對媒體表示，4家德國大型支付機構的部分員工被指控與詐騙集團勾結，協助非法交易，「進而危及德國部分金融體系」。

廣告 廣告

這些假網站外觀專業，偽裝成成人內容、影視串流及交友服務，共創建1900萬筆訂閱帳戶。

當局指出，約有430萬張來自193個不同國家的銀行卡遭詐騙盜刷。

克魯塞為強調詐騙規模時說：「我剛剛才得知，北韓也包含在這些國家名單中，坦白說，我之前還不知道北韓有信用卡。」

克魯塞說，這項調查鎖定「來自德國、英國、拉脫維亞、荷蘭、丹麥、奧地利、美國與加拿大、年齡介於32至74歲的44名嫌犯」。

根據新聞稿，共有18人被捕，其中5人在德國落網。

警方昨天在德國、義大利、加拿大、盧森堡、荷蘭、新加坡、西班牙、美國與賽普勒斯展開突擊搜查，這次行動代號為「退款行動」。（編譯：林沂鋒）1141105