德國福斯汽車加碼綁定中國 第一款自製晶片就要「在中國、為中國」

福斯汽車在沃夫斯堡總部的商標。路透社



在中國有龐大業務，極度捨不得放棄新疆爭議生產線的德國福斯汽車集團（Volkswagen），現在進一步加碼綁定中國，要特地為中國推出福斯自行研製的汽車晶片。

於中國稱為大眾汽車的福斯汽車週三（5日）宣布，與中國地平線機器人公司（Horizon Robotics）的合資企業CARIZON，將開發福斯汽車的首款自研晶片，驅動福斯在中國下一代車款的智慧駕駛功能。

聲明中福斯汽車強調，這個該公司史上第一款自研汽車晶片，將深化其「在中國，為中國」的研發能力，沒有說明該晶片是否將用於中國市場以外的汽車。

福斯汽車表示，該晶片將用於處理汽車攝影鏡頭和感測器的數據，其單晶片運算能力約為每秒500至700TOPS，預計未來三到五年內交付該產品。

原本福斯長年是中國第一大車廠，中國也是福斯第一大市場，但福斯汽車在中國的年銷量已從2018年的逾400萬輛高峰，下降到2024年的275萬輛。2023年福斯汽車失去了中國最暢銷品牌的寶座，遭到中國比亞迪（BYD）取代。

福斯汽車一直試圖與中國公司合作或由其開發的技術來提高產品競爭力，以追趕比亞迪等中國本土競爭對手。除了和中國地平線機器人這樣的智慧駕駛電子晶片商合作，福斯還擴大了與小鵬汽車的合作夥伴關係，共同為在中國銷售的車型開發電子架構。

福斯汽車子公司Cariad中國區執行長韓三楚（Frank Han）向記者表示，這個福斯自研汽車晶片將採用3至4奈米製程製造，能大規模量產的代工廠「選擇不多」，沒有具體說明晶片生產商是誰。不過，目前中國廠只有中芯國際在試圖衝刺3奈米製程量產。

韓三楚補充說，福斯目前計畫將該晶片部署在「第三代中國電動車架構」（China Electrical Architecture, CEA）。他表示，到2030年，福斯汽車集團在中國銷售的汽車中，將有80%採用CEA開發。他補充說，CEA架構首款搭載地平線機器人公司J系列晶片的車型，將在今年底推出。

