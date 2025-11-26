德國籍男子失業2年鋌而走險 持刀搶劫2家便利商店得手萬餘元被逮

【記者張沛森／桃園報導】一名在台居留的61歲何姓德國籍男子疑因2年來沒工作，三餐不繼之下鋌而走險，涉嫌在今年9月中旬持刀搶劫2家便利商店，得手1萬餘元，案經店家報警循線在另外一家便利商店緝獲正在進食的何男到案送辦，桃園地檢署依加重強盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，德國籍何姓男子（61歲）今年9月13日凌晨4時54分許，前往中壢區廣州路一家便利商店，拿取1瓶價值約29元的波蜜芭樂汁，假借欲結帳，再持預藏水果刀脅迫店員交付收銀機內之現金，店員見狀逃離櫃臺，何男則伺機未經結帳而將波蜜芭樂汁攜出店外。

同日5時30分許，何男再前往中壢區中北路一家便利商店，逕直走入櫃檯員工出入口，並從隨身攜帶之環保袋內取出水果刀，脅迫黃姓女店員交付收銀機內之現金，黃女表示無法開啟收銀機後，何男轉而拿取櫃檯香菸1包，且再次要求她開啟店內金庫，交付金庫內之現金；黃女見狀只得依指示開啟金庫，由何男取出其內包括5百元、1百元及硬幣等約1萬元後離去。

案經警方據報調閱相關監視器畫面循線在另外一家超商發現何男正在吃東西，當場查扣贓款9,915元及作案用水果刀等，何男供稱，他因為2年沒有工作非常絕望，加上三餐不繼才鋌而走險，警詢後依法送辦，桃園地檢署依加重強盜罪將他起訴。

中壢警方提醒，深夜時段商家與民眾更需提高警覺，遇到持械威脅切勿貿然反抗，以人身安全優先，立刻報警；若發現可疑人士或異常行為，請即刻撥打110，防止犯罪發生。

警方查獲贓款及作案工具。翻攝畫面

