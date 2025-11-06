德國精品婚戒 acredo 正式進駐台北遠百 A13！見證每段愛的誓言

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】不用出國也能享有歐洲時尚精緻的婚戒！來自德國百年工藝、享譽全球的精品婚戒領導品牌——acredo，正式插旗台北遠百信義 A13。透過將台灣珠寶工藝推向國際化的亞立詩婚戒品牌集團代理進入台灣市場，並成立首家獨立專門店，目前已展開試營運。ALUXE亞立詩婚戒品牌集團的CEO John游竣文致詞表示：「婚戒是承載愛情故事的信物，能在日常生活中提醒伴侶相識的初衷，在關係的各個階段給予力量。我們希望每一對走進門市的顧客，都能找到專屬於自己的幸福印記，讓婚戒成為愛情美好故事的起點。」

(左起)品牌副總Carol、聖宜集團執行長Wein Lee、藝人葛兆恩、品牌CEO John及藝人紀成澔共同參與剪綵儀式。（圖片提供：亞立詩婚戒）

愛情的多元樣貌 給專屬戀人的獨特印記

acredo的品牌宗旨是「每一份愛情都值得被紀念，每段關係都有屬於自己的獨特形狀。」因此特別贊助台灣直式影集──《黑白原來是真的》Carbon系列碳纖維對戒，以其剛硬輕巧的特性，展現劇中主角勇氣與溫柔的形象。

身為BL劇第一對二搭CP──葛兆恩與紀成澔雙男主親臨現場，紀成澔認為戒指提供了一種「歸屬感」，看到戒指就能回想起幸福的感受，重獲堅持的勇氣。葛兆恩則笑稱戒指像「書籤」，標記了他生命重要的時刻，可以重溫當時的甜蜜回憶。

德國百年婚戒品牌 acredo，正式插旗台北遠百信義 A13，歐洲婚戒精工正式進駐信義時尚地標。（圖片提供：亞立詩婚戒）

國際精品工藝Í獨一無二擄獲亞洲粉絲心

此次品牌進駐，展現國際婚戒潮流與德國精工的雙重魅力，成為本季最受矚目的國際精品婚戒盛宴。acredo源自德國珠寶重鎮 Pforzheim，由百年工藝集團 egf 打造，堅持 100% 德國製造，並擁有獨家精工工藝，值得一提的是其客製化服務的品牌特色，以每對新人的愛情故事為出發點，將情感化為設計靈感，從戒指版型、金屬顏色、表面設計到鑽石排列方式全方位客製，超過165萬種組合，並運用德國最新雷射技術，可以將愛侶、新人間的重要文字、手寫簽名、寵物爪印等，刻印於戒環內外，因此被全球新人盛讚為「最能量身訂製每對愛侶專屬戒指的品牌」。

注重永續工藝的acredo，堅持德國精工與責任金屬的使用，讓婚戒不僅承載浪漫，也象徵對環境與社會的責任。目前全球遍佈15 國、超過 100 間門市，近年更將據點拓展至亞洲市場，進駐台日韓精華地段，擄獲許多亞洲區粉絲的心，深化國際精品婚戒的影響力。

不可錯過的系列精選精品婚戒的多重演繹

目前acredo在亞洲極受歡迎的熱門款式，以acredo標誌性的米金色、雙色金工藝結合最具代表：其設計展現簡約俐落與細膩對比，低調卻不失奢華；部分款式鑲嵌滿圈鑽石，兼具清新與國際精品感。

而Fancy 系列，則是以心形、馬眼、水滴、祖母綠切割等稀有鑽石車工，獨特設計呼應「愛情的非凡與唯一」，每一款都像訂製的愛情篇章。另一個Polar 系列的設計靈感，則來自極地冰雪，以白金、鉑金搭配冰藍鑽石，純淨質感猶如極光映照的冰晶，展現愛情的純潔與壯麗。

德國工藝美學，專屬打造全方位客製，超過165萬種的組合廣受歡迎。（圖片提供：亞立詩婚戒）

開幕盛事齊聚一堂 茶會見證國際里程碑

A13遠百的acredo開幕不僅是精品視野深耕亞洲的重要時刻，對於正在尋找婚戒的新人而言，更是一個與國際精品接軌、親身體驗德國工藝的珍貴機會，也象徵著 acredo 在台灣市場的全新篇章，成為台灣婚戒市場最具國際視野的品牌之一。

