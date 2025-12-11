德國紐倫堡國際發明展 宜蘭3子弟抱回1金1銀

宜蘭子弟再度揚威國際！李祐瑋(右至左)、楊佳豪、游子毅，代表台灣參加德國紐倫堡國際發明展，抱回1金1銀佳績。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭子弟再度揚威國際！中原大學研究助理李祐瑋、慈濟大學碩士班學生游子毅、楊佳豪，代表台灣參加有發明界奧斯卡之稱的「iENA德國紐倫堡國際發明展」，抱回1金1銀佳績，宜蘭縣代理縣長林茂盛今(11)日在縣長會客室頒獎表揚，肯定他們為國爭光，並勉勵宜蘭工商學術界持續投入創新研發。

iENA德國紐倫堡國際發明展今年邁入第77屆，每年吸引全球數百件作品參賽，是歷史最悠久、最具指標性的發明展。今年度的亮點之一，包括中原大學參展作品「全內反射散射量測的裝置與方法」榮獲金牌，李祐瑋也是團隊發明人之一。

廣告 廣告

李祐瑋指出，這項專利技術堪稱是「光學顯微鏡的超跑升級包」，能將傳統顯微鏡「升級」成可視化的奈米顯微鏡，提供高解析度的微奈米影像，未來應用範圍極廣，從細胞、細菌、血小板、外泌體到奈米材料等各式液態檢體的快速光學檢測，都將因這項發明獲得巨大進展。

另一項由慈濟大學的參展作品「智能約束裝置」則獲得銀牌；由游子毅及楊佳豪共同研發的，以其人性化設計與安全監測功能獲得肯定。「智能約束裝置」具備快扣式結構與開放透氣設計，不僅方便照護者快速穿戴、觀察與執行照護，同時巧妙整合了壓力感測與預警系統；一旦偵測到異常狀況，系統將能即時發出警示，有效提升醫療、長照與居家機構的照護效率和病人安全。

代理縣長林茂盛說，宜蘭除了好山好水，更有好發明，這次得獎作品涵蓋光學檢測、醫療、長照等多個重要層面，未來也可直接投入業界，宜蘭人在國際發明展屢獲肯定，深感驕傲，縣府也會透過實際支持，讓更多宜蘭子弟及企業在創新發明領域發光發熱。

宜蘭子弟再度揚威國際！李祐瑋、游子毅、楊佳豪，代表台灣參加有德國紐倫堡國際發明展獲佳績，縣府今頒獎表揚。(記者游明金攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖

