德國經濟結構問題難解 歐洲引擎前進乏力

德國總理梅爾茲為振興經濟，宣布1兆歐元國防和基礎建設振興方案。(圖片來源/梅爾茲FB)

德國曾經是歐洲製造業和經濟引擎，向來以精密工藝和強勁的出口著稱，不過從一些關鍵的數據可感受到，這顆引擎的動力逐漸減弱。

根據德國《商報》研究中心（HRI）發布最新研究報告指出，德國經濟正陷入投資長期低迷的泥沼，2025年底為止，固定資產投資已連續4年下降，倒退到2016年時的水準。

其中，佔總投資過半數的營建投資年比衰退0.9%，工業競爭力指標的機器設備投資大幅萎縮2.3%，顯示企業信心明顯不足。民間投資尤為疲弱不振，私人營建投資連5年衰退，降至2009年以來低點，私人設備投資亦銳減5.2%，回落至2014年水準。

經濟衰退導致企業破產創11年新高

其他重要指標，包括工業生產也持續疲弱。德國工業聯合會（BDI）去年12月指出，2025年為止德國工業生產將連續4年出現下降，主席Peter Leibinger警告，德國的工業基礎逐漸萎縮，其中尤以化學工業受到的衝擊尤為嚴重。據悉，德國化工業的工廠產能利用率僅為70%。

Leibinger認為，德國經濟已經陷入聯邦政府成立以來最嚴重的危機中，現正以自由落體速度下滑，這不是周期性下滑，而是結構性衰退。

更多關鍵數據也凸顯德國經濟的困境，《德國之聲》（DW）指出，截至2025年第3季為止，德國經歷了近3年的衰退，導致企業破產創2014年以來最高紀錄，規模較小的企業首當其衝。

根據德國工商會（DIHK）最近的一項調查，員工人數少於20人的企業中，近3分之1預期經營狀況會惡化，而這類型企業約佔德國所有企業數量的85%。影響所及，原本嚴峻的就業市場，恐怕面臨更大的失業潮。

內憂外患夾擊，德國經濟面臨結構性問題

HRI研究指出，德國正經歷人口老化、官僚主義、勞動力短缺、高賦稅和高成本的壓力，即便政府推出折舊優惠和結構改革，目前看來似乎成效有限。

除了內憂之外，經濟模式以出口為導向的德國也面臨一些「外患」，其中包括美國關稅的不確定性，促使企業節流和裁員應對。受到關稅和企業破產、裁員的影響，2025年德國勞動市場就業人數創下2006年以來（不含疫情期間）首次下滑的紀錄。

另一個潛在、更大的外部衝擊是，德國與中國之間關係的轉變。中國長年以來一直是德國的關鍵出口市場，如今中國與德國拿手的製造業競爭，特別是汽車製造，甚至已經超越德國。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭，暴露德國對俄羅斯天然氣過度依賴，以致於德國財政難以擺脫天然氣進口昂貴的窘境。

2026年經濟改善，惟長期展望仍受質疑

去年5月上任的保守派總理梅爾茨（Friedrich Merz）承諾，將透過大規模增加國防和基礎設施建設的公共支出等手策略振德國經濟，投資額將高達1兆歐元。

受此帶動，德國2025年預估GDP將增長0.2%，展望2026年，梅爾茨將振興經濟列為2026年的關鍵目標，經濟預料將受惠於公共預算擴張而回升，官方樂觀預期增幅將為1.0%，但研究機構顯得保守，HRI的預測增長值僅介於0.7%至0.9%。

HRI報告，若成長持續仰賴政府支出，而非私人投資回溫，德國恐將失去歐洲成長引擎的地位，並承擔由短期補貼帶來的經濟衰退風險。

工業界領袖們也對官方振興措施表達不滿，認為改革進展緩慢，不足以解決一系列根深蒂固的問題，例如長期存在的勞動力短缺和沉重的官僚主義負擔。

(原始連結)





