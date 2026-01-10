德國總理出訪印度：德國工業尋求對華「去風險」

（德國之聲中文網）目前，約有2000家德國企業在印度設有分支機構，雇傭員工超過50萬人。工商總會（DIHK）外貿主管沃爾克·特賴爾（Volker Treier）指出，印度憑借其經濟活力、年輕的人口結構和不斷擴大的工業基礎，在供應鏈多元化方面對德國企業愈發重要。

減少對華依賴

盡管印度市場潛力巨大，但目前僅位列德國貿易伙伴第23位。相比之下，德國企業在中國的投資額高達1000億歐元，而對印投資僅為270億歐元。柏林方面此前已多次強調，必須通過擴大與其他國家的經濟關系，減少對中國的單方面依賴。

2024年，德印貿易額達到310億歐元。德國主要向印度出口機械、化工產品及航空航天設備，而從印度進口醫藥、紡織品及化工產品。

瞄准自貿協定

在歐盟近期批准與南方共同市場（Mercosur）的自貿協定後，德國經濟界正將目光轉向印度。特賴爾表示，大多數德國企業支持簽署歐印貿易協定，以消除關稅和技術性貿易壁壘。

德國工業界尤其希望在汽車、機械制造和化工領域實現零關稅，並敦促印度簡化官僚主義的認證流程。除傳統制造業外，數字化、基礎設施建設以及專業人才培訓也被視為未來雙方合作的增長點。

（德新社）

作者: 德才 (德新社)