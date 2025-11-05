德國總理強硬表態內戰已結束 可以開始遣返敘利亞人了

德國總理周二晚間表示，他預計居住在德國的130多萬敘利亞人當中，許多人將自願返回家園。(圖片來源/Friedrich Merz fb)

歐洲近10年過度寬容的收容難民政策，開始出現嚴重副作用。10月28日，在英國倫敦阿克斯布里奇鎮，一名阿富汗的非法移民殘忍刺死遛狗的49歲男子布羅德赫斯特（Wayne Broadhurst），接著他還無差別刺傷45歲的男子和14歲的男孩。

這起暴力事件震驚英國和全歐洲，主要歸咎於英國3年就有450萬移民湧入英國（包括非法移民和合法），佔到英國總人口近7%，英國首相施凱爾卻對大量移民無所作為，反而是德國總理梅爾茲看在眼裡，似乎心有戚戚焉，將開始加強遣返穆斯林移民的力度。

敘利亞人不再有理由在德國尋求庇護

綜合《德國之聲》與英國《衛報》報導，總理梅爾茲（Friedrich Merz）近日表示敘利亞人不再有理由在德國尋求庇護，他暗示，政府將在「不久的將來」開始遣返敘利亞人，以應對極右派另類選擇黨（AfD）的崛起。

梅爾茲強調，敘利亞內戰結束後，敘利亞人不再有理由在德國獲得庇護，德國政府鼓勵他們返回家園，幫助他們重建家園。

在敘利亞長達14年的內戰期間，德國接收的難民人數超過歐盟其他國家。可如今，默茨總理及聯合內閣首長認為，自11個月前敘利亞阿薩德獨裁政權垮台以來，情況已經改變了。

德國總理周二（11月4日）晚間表示，他預計居住在德國的130多萬敘利亞人當中，許多人將自願返回家園。

「現在，德國已經沒有任何庇護敘利亞人的理由，因此我們也可以開始遣返了。」他說，至於那些拒絕返回的敘利亞人可能「在不久的將來」將被強迫遣返。

總理表示德國可以開始遣返敘利亞人

他對移民政策強硬表態，似乎與外交部長瓦德普（Johann Wadephul）的立場矛盾。瓦德普在上周訪問大馬士革後表示，鑑於敘利亞的破壞和持續動盪，他懷疑有多少敘利亞人會選擇返回祖國，他聲稱在那樣的環境下，敘利亞人很難過上有尊嚴的生活。

瓦德普先前曾採取更強硬的立場，支持政府遏制極右派反移民政黨AfD崛起的路線。

他態度的明顯轉變招致基督教民主聯盟部分同僚的批評，許多基民聯盟人員認為他在阻礙那些重建國家所需人員的遣返。

德國內政部長多布林特（基社盟）強調，他希望從原則上推進遣返工作，原因是敘利亞內戰太久，德國12年來沒有遣返過一個敘利亞人。

實際上，礙於複雜的法律框架，遣返計畫常常遭遇阻礙。周一，總部位於柏林的移民媒體服務組織（Migration Media Service）的分析報告探這個問題。

礙於複雜法律框架，遣返計畫常遇阻礙

報告指出，遣返程序「受國家居留和程序法、國家憲法、歐盟規定和條例、國際法義務的約束」。

漢堡大學法學學者漢娜·弗朗茨（Hannah Franz）也參與這份報告的撰寫，她的分析重點關注遣返拘留中心以及聯邦政府增加床位數量的計劃。

德國打算在專門的拘留中心或指定用於關押等待遣返人員的獨立區域增設床位，目前，全國約有800個這類場所。

被拘留的非法移民人數多年來持續上升，2024年達到約6,000人，被拘留者中，男性佔絕大多數，高達90%。

在柏林移民局局長（Engelhard Mazanke）看來，決定因素是鼓勵移民自願離開，而不是強制驅逐出境。馬贊克回憶說，在新冠疫情爆發的前一年，也就是2019年，約有6,000名沒有機會獲得居留許可的人自願離開德國首都，然而，同期只有1000人被驅逐出境。

數十萬敘利亞人已成功融入德國社會

換句話說，自願離開柏林的人數與被迫返回原籍國的人數之比為6比1。根據今年迄今的數據，馬贊克預計2025年將有15,000人自願返回，1,700人被驅逐出境。

專家常討論法律層面，但是很少政治人物願意觸及遣返可能對德國造成的影響。數十萬敘利亞人已成功融入德國社會，學習德語並加入勞動市場，而德國人口老化迅速，勞動市場正急需補充勞動力。

超過7,000名敘利亞醫生在德國醫療衛生部門工作，他們大多服務近幾十年來醫療服務匱乏的農村地區。

居住在德國的130萬敘利亞人當中，許多人已獲得德國公民身份，其中約25%出生在德國，但是多數人僅持有臨時居留許可。

(原始連結)





