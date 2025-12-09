德國總理批美國新版國安戰略部分內容「無法接受」

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天(8日)表示，美國上週公布的新版國家安全戰略中，有部分內容「從歐洲角度來看無法接受」。

這份戰略文件旨在具體化美國總統川普(Donald Trump)提出的「美國優先」外交安全理念，其中指控歐洲壓抑言論自由、侵蝕政治自由，甚至稱歐洲因移民問題面臨「文明抹除」風險。美方並批評歐洲的制度「削弱政治自由與主權」。

梅爾茨回應說：「我看不出美國現在有必要來拯救歐洲的民主。」他並指出，文件內容不令他意外，「其中部分可以理解，部分也能明白其背後的考量」。

梅爾茨在造訪萊因-法耳次邦(Rhineland-Palatinate)時進一步表示，這份戰略強化了他的看法，即「歐洲，尤其是德國，必須在安全政策上變得更加獨立，不再過度依賴美國」。

儘管如此，梅爾茨仍強調歐洲與美國合作的重要性。他與美方人士談話時說：「美國優先沒有問題，但獨行並不符合美國的利益。美國仍需要全球的夥伴，而歐洲可以成為其中之一。」(編輯：楊翎)