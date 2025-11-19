德國總理批評氣候峰會主辦城市 巴西當局譴責

巴西當局18日譴責德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)，因為他發表了明顯輕視亞馬遜城市貝倫(Belem)的發言。這座位於亞馬遜雨林邊緣的城市正在舉辦聯合國氣候峰會。

巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)、巴拉州(Para)州長巴爾巴柳(Helder Barbalho)、貝倫市長諾曼多(Igor Normando)，以及幾名國會議員都批評梅爾茨。梅爾茨在這個月稍早訪問巴西，與其他國家的領袖討論氣候對策。

在返回德國後，梅爾茨在柏林的一場貿易會議上表示，他很高興能夠離開這座城市。他在他的演說中稱德國的繁榮與自由環境應該被慶祝。

梅爾茨說：「我們生活在世界上最美麗的國家之一。上週，我詢問一些跟我一起到巴西的記者：你們有誰想要來留在這裡？沒有人舉手。」「他們都非常高興，所有人，我們在週五、週六晚上從那個地方回到德國。」

德國總理府18日晚間沒有回應美聯社的置評請求。巴西外交部自16日起就拒絕發表公開評論。梅爾茨演說的新聞16日迅速在巴西的社群媒體上傳播。魯拉在亞馬遜南部一座新橋樑的揭幕儀式演說中終於提到了這起事件。

魯拉說：「德國總理在這幾天抱怨：『我去了貝倫，但我很快就回來了，因為我其實是喜歡柏林。』他應該去一間酒吧，他應該跳跳舞，他應該嚐嚐巴拉州的食物。然後他就會注意到柏林提供的品質不到巴拉州和貝倫市的10%。」

德國是亞馬遜基金(Amazon Fund)的關鍵資助者，這是巴西政府對抗雨林砍伐的一項倡議行動。梅爾茨11月7日在貝倫承諾，將「大量」投資一項名為「熱帶森林永續機制」（Tropical Forests Forever Fund)的倡議，這項倡議是由魯拉政府發起，旨在支持超過70個致力於雨林保育的開發中國家。

巴拉州長巴爾巴柳在社群媒體表示，梅爾茨發表了「帶有偏見的演說，反映出的更多是演說者自身的偏見，而不是演說內容本身。」

巴爾巴柳補充說：「看到推動全球暖化的人發現到亞馬遜的炎熱如此奇怪，真是令人費解。」

貝倫市長諾曼多說，梅爾茨發言「帶有偏見且傲慢」。

諾曼多表示：「這與他自己的人民相當不同，他們已經在貝倫街頭展現出對我們城市的熱愛」，「總理，我們將繼續以尊重和熱情對待來訪的所有人。這是我們最擅長的。」(編輯：鍾錦隆)