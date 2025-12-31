德國總理新年致辭：「2026，向前邁進的一年」

（德國之聲中文網）新年致辭在德意志聯邦共和國一直延續至今，而在德意志民主共和國時期也同樣存在，這一傳統始於1949年兩德建國之時。歷任總統、總理在致辭中或警示、或總結，勾勒挑戰，並呼籲全民共同行動，有時辭藻煽情、有時相對克制。而且沒有記者提問、也無需面對反對派質詢，一年就這麼一次。

“還不夠”

今年5月當選的梅爾茨（Friedrich Merz 又譯“默茨”）首次以聯邦總理身份發表新年講話。他回顧了過去一年。“今天標志著這一年即將結束。這是一個與我們每個人都緊密相連、承載著個人記憶的一年，”梅爾茨神情嚴肅地說道，顯然也指向自己在全球動蕩、經濟形勢嚴峻的背景下當選總理這一重要時刻。至於由基民盟與社民黨組成的“黑紅執政聯盟”推進改革不如當初承諾般迅速，他就只是略作提及了。但選民對這支新政府班子並不滿意。

“現在肯定有不少人會說：這還不夠，這太少了，幾乎感受不到變化。我想對你們說：你們說得對！這確實還不夠——但聯邦政府已經在著手推進了。”梅爾茨表示。

俄羅斯對抗歐洲

梅爾茨認為，未來幾年他領導的政府的首要任務是重振“自由的根基”。但他指出，這只有在俄烏戰爭結束後才有可能實現。

“然而，俄羅斯仍在以毫不減弱的力度推進其對烏克蘭的侵略戰爭。烏克蘭人民將連續第四年在極端艱難的條件下迎來新年，許多人遭受斷電，導彈襲擊，為親友的安危提心吊膽。這並非一場與我們無關的遙遠戰爭。我們越來越清楚地看到：俄羅斯的進攻是其針對整個歐洲的計劃的一部分，過去是，現在依然是。德國每天都在遭受破壞行動、間諜活動和網絡攻擊。”

梅爾茨同時強調，政府將竭盡所能讓德國變得更加安全，在美國正逐漸將戰略重心從歐洲轉移的背景下。“我們必須更大程度地依靠自身力量來維護自己的利益。”

歐洲戰亂、全球性挑戰、經濟疲軟以及迫在眉睫的社會保障體系改革，梅爾茨表示：“我們正處於一個時代轉折點上。”但他也強調：“我發自內心地相信，我們有能力憑借自身力量應對這些挑戰。我們不是外部環境的受害者，也不是大國博弈的棋子。我們的雙手並未被縛。”

“不要氣餒”

新年致辭的傳統使命是為新的一年傳遞希望與信心。梅爾茨這樣描繪德國的未來：“德國是一個偉大的國家，不斷實現自我重塑，在危機中變得更加強大，凝聚新的社會共識，並為所有公民提供一個宜居、也值得熱愛的家園。因此，讓我們不要被恐懼和沮喪左右，而要充滿信心，以及對自身力量的信念，去應對一切挑戰。”

梅爾茨雖未明言，但2026年眾多州議會選舉顯然也令他憂心，部分地區的極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）可能進一步擴大影響。梅爾茨呼籲民眾信任德國民主程序：“是的，民主進程有時推進艱難且充滿爭議，但只有這樣，我們才能達成獲得社會廣泛支持的結果。”梅爾茨敦促社會各界、政府乃至他本人：“不要聽信制造恐慌的人，也不要被悲觀論調左右。”

默克爾的“新年願望”：多到戶外走走

梅爾茨此次新年致辭是否會被歷史銘記，還有待時間檢驗。不過最著名的一次新年致辭倒是源於一次播出事故：1986年除夕，電視台誤將時任總理科爾1985年的致辭重復播出。德國電視一台（ARD）事後致歉，稱系意外疏忽，但保守派人士當時懷疑這是針對科爾的蓄意破壞。

科爾之後發表新年致辭次數最多的是前聯邦總理默克爾，她在致辭中有一句朴實無華的話被人銘記至今。2013年，默克爾在致辭中說道：“我自己其實每年都會下定決心多到戶外呼吸新鮮空氣，這應該也是新年願望中的最常見的一項內容了。”

作者: Bernd Riegert