德國總理梅爾茨計劃明年初訪問中國

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）宣布將於明年年初訪問中國。默茨周日（11月23日）在約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會結束後，計劃會晤中國總理李強。他對記者表示，“這次會談也是對我明年訪華的一次准備。”他說，訪華日期已定為明年年初。

中國國家主席習近平沒有出席本次G20峰會，總理李強是中國的最高代表。據路透社報道，梅爾茨默茨對同李強的會談寄予很大希望。他說，中國是德國重要的貿易伙伴，也是全球重要大國，但他同時批評道，“中國可以對俄羅斯施加影響，我們都認為，中國施加的影響應該更大一些。”

德國副總理兼財長克林拜爾（Lars Klinbeil）在結束為期兩天半的中國之行後，也前往南非出席了G20峰會。他是德國新政府5月成立以來首位訪華的聯邦部長。在此之前，瓦德富爾外長的訪華計劃被取消。

克林貝爾在南非表示，中國正在尋求合作。這位同時兼任社民黨黨主席的政治家強調，“我得到非常明確的信號，中國希望擴大與德國的經濟關系，並且致力於公平貿易和公平伙伴關系。”他還補充說，他同北京方面談及一些尚存爭議的問題，例如中國的產能過剩等。他表示，歐洲將保護自己的鋼鐵業不受侵犯，德國會在這裡qi3表率作用。

同梅爾茨總理一樣，有關俄烏戰爭，克林貝爾向中國發出明確信號：“中國對俄羅斯或許是最具影響力的國家，而這種影響力必須被設法用來結束戰爭。”

