德國總理梅爾茨訪問以色列：友誼依舊？

（德國之聲中文網）就任七個月以來，德以之間特殊的關系一直是德國總理梅爾茨（又譯為“默茨”）需要面對的議題。柏林和耶路撒冷因為以色列在加沙地帶的行動（即以色列對2023年10月7日哈馬斯恐怖襲擊的回應）發生了多次爭執。在這一背景下，梅爾茨本周末的耶路撒冷之行充滿挑戰。一些方面意味著關系的延續，另一些方面則可能預示著變革。

這一點可以從以色列駐德國大使普羅索爾（Ron Prosor）對這位德國總理表態的回應中看出來。梅爾茨上任僅兩周後，便在五月底對以色列在加沙的行動表示不滿，稱其違反了國際人道法。當時普羅索爾還表現得比較不以為意，他對德國ZDF電視台說：“梅爾茨對以色列提出批評時，我們非常認真地傾聽，因為他是我們的朋友。”

八月初，鑑於加沙地帶的人道主義危機，梅爾茨決定暫停向以色列交付某些武器，“直至另行通知”。他說，德國政府不能向一場可能造成“數十萬平民喪生”的沖突提供武器。普羅索爾對此提出了異常尖銳的批評：他在德媒WELT TV上表示，梅爾茨這一舉動既沒促成人質獲釋，也沒有促成停火，討論的焦點是“以色列的解除武裝”，“這對哈馬斯來說是件好事”。

11月中旬，德國政府解除了相關武器出口的限制，自11月24日起生效。德國政府發言人表示，這是基於10月10日生效的加沙地帶停火協議。不過這份停火協議並不牢固，哈馬斯武裝人員與以色列士兵之間仍不時發生沖突，以色列方面也發動了火箭彈襲擊。

梅爾茨和內塔尼亞胡經常通電話

周日（12月7日），梅爾茨將再次與內塔尼亞胡會面。與他的前任相比，梅爾茨在近期的聲明中更頻繁地提及他與以色列總理的通話——無論是關於中東整體局勢、加沙人道主義危機，還是2025年6月發生在以色列與伊朗之間的十二日戰爭。

除了與以色列總理內塔尼亞胡、總統赫爾佐格舉行政治會談外，德國總理梅爾茨也會前往以色列猶太大屠殺紀念館。該紀念館遠不止是一個象征，而是銘記著在納粹德國大屠殺中遇難的六百萬猶太人。

即使在以色列，人們也注意到，9月中旬，梅爾茨在慕尼黑一座87年前被納粹摧毀的猶太教堂重新開放儀式上發表講話時，一度哽咽落淚。他還對德國反猶主義的死灰復燃表示“羞愧”。

用“友誼”代替“國家理性”？

在武器出口爭端發生後，梅爾茨表示，德以“友誼”能夠經受住特定問題的分歧：“在這方面，沒有任何改變，也不會有任何改變。”然而，這位總理也承認他對“國家理性”（Staatsräson）的概念感到困惑。

這個術語是由前總理默克爾在2008年提出的。當時，她表示：“在我之前的每一屆德國政府和每一位德國總理都致力於履行德國對以色列安全的特殊歷史責任。德國的這一歷史責任是我們國家理性的一部分。”

更多內容：為什麼柏林說以色列的安全是德國的“國家理性”？

梅爾茨今年6月也曾使用過“國家理性”一詞，但此後幾乎不再提及。梅爾茨的表述是，德國對以色列的特殊責任，包括以色列的生存和安全，是“我國憲法規範基礎中不可侵犯的組成部分”。

本周末，在梅爾茨當選德國總理七個多月後，他啟程前往耶路撒冷。他的兩位前任肖爾茨和默克爾都在就職後三個月內就對以色列進行了訪問，而且都是直接飛往以色列。梅爾茨則選擇不這樣做：他先飛往約旦，在安曼會見約旦國王，然後再前往以色列。

作者: Christoph Strack