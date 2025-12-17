德國總理直言西方將「擊退」違反停火協定的俄軍 歐洲擬領導駐烏維和部隊

德國總理梅爾茲表示，若任何停火條款遭到違反，保障安全的西方國家需要擊退俄羅斯軍隊。（圖片來源／Friedrich Merz/x）

《路透》和《衛報》報導，德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）在接受德國第二電視台（ZDF）採訪時表示，根據美國和歐洲向烏克蘭提供的停火後安全保障，在某些情況下，維和部隊可以擊退俄羅斯軍隊，但他補充說，目前距離這種情況還很遙遠。

在柏林，美國與烏克蘭總統澤倫斯基會談時，美國提出一連串安全保障計畫。面對記者的追問，梅爾茲表示，如果任何停火條款遭到違反，保障安全的一方需要擊退俄羅斯軍隊。

「我們將確保交戰雙方之間設立非軍事區，更具體來說，我們也將採取行動應對俄羅斯軍隊相應的入侵和襲擊，但是我們目前還沒有做到這一點。」他說。

「美國做出這樣的承諾：在停火的情況下像保護北約領土一樣保護烏克蘭，我認為這是美國一個非凡的新立場。」梅爾茲強調。

俄羅斯尚未同意停火，但是美國和歐洲都表示，停火是獲得任何安全保障的先決條件。俄羅斯也未同意西方軍隊進駐烏克蘭，以協助結束這場由俄羅斯總統普丁於2022年2月下令入侵烏克蘭而引發的全面戰爭。

根據美方提議的安全保障辦法，烏克蘭將獲得西方的支持，以維持一支80萬人的常備軍；美國將帶頭建立一個停火監測和核查機制，以便對任何未來的襲擊發出預警。

歐洲11個國家準備領導駐烏克蘭多國部的維和部隊

歐洲國家也將簽署具有法律約束力的承諾，但須遵守各國國內程序，以在未來發生武裝襲擊時採取措施恢復和平與安全，歐洲也將支持烏克蘭加入歐盟。

更重要的是，根據美國提出的和平計畫，歐洲11個國家準備領導駐烏克蘭多國部的維和部隊。

歐洲領導人表示，作為美國提出的俄烏和平協議方案的一部分，歐洲準備領導駐烏克蘭「多國部隊」。

英國、法國、德國和其他八個歐洲國家的領導人本周發表一份聲明表示，由美國支持的「自願聯盟」的部隊可以「協助烏克蘭軍隊的重建，確保烏克蘭領空安全，並維護更安全的海域，包括在烏克蘭境內開展行動」。

美國和歐洲領導人表示，該提案是白宮支持的新一攬子安全保障措施的一部分，預計將成為莫斯科和基輔之間達成和平協議的突破口。但他們說，在俄羅斯佔領的烏克蘭領土的未來地位問題上，各方仍存在重大分歧。

俄閒置資產幫烏採購軍備的機率為50%

另一方面，俄羅斯資產用於烏克蘭採購軍備的可能性有多大，也是各界關注焦點。

梅爾茲接受德國第二電視台（ZDF）專訪時預測，達成一項關於利用俄羅斯閒置資產資助烏克蘭持續國防的歐洲協議的可能性為「50%」。他補充說，這樣做至關重要，因為在當前歐洲援助資金於2026年第一季耗盡後，烏克蘭至少還需要兩年的資金。

「整個歐洲都存在保留意見，我完全理解這些保留意見，但是如果我們現在不採取行動，不做出阻止俄羅斯軍隊推進的決定，我們什麼時候才會行動呢？」德國總理指出。

最後他坦言，美國新版國家安全戰略中對歐洲的敵對態度並不令他感到意外，因為這與副總統范斯年初在慕尼黑安全會議上對歐洲的許多批評如出一轍。

但梅爾茲認為，美國任何孤立主義傾向都不可能持續下去。「美國優先固然好，但美國孤立自身對美國自身並非好事，看看美國的經濟數據，我估計美國人最終會來找我們說：『我們難道不想談談一些對雙方都有利的問題嗎？』」他說。

