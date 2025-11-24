德國總理：中國可以在烏克蘭戰爭問題上加大施壓

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）已與法國總統馬克龍、英國首相斯塔默就實現烏克蘭和平提出了歐洲的建議。

在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團峰會期間，梅爾茨接受德國之聲的采訪時表示，在約翰內斯堡峰會召開前，他曾與美國總統特朗普就備受爭議的烏克蘭28點和平計劃進行過電話交談：“我告訴他，我們可以就某些要點達成一致，但其他點則不能同意。我還告訴他，我們與烏克蘭站在一起，烏克蘭的主權不容置疑。”

“不可能”在周四之前達成一致

在南非舉行的此次G20峰會，因一些重要國家的元首——尤其是美國總統特朗普和中國國家主席習近平的缺席而被蒙上陰影。

此外，美國提出的、被認為主要迎合了俄羅斯要求的烏克蘭和平計劃主導了會談。該計劃要求烏克蘭將東部大片地區割讓給俄羅斯，限制烏克蘭軍隊規模，並不允許該國加入北約。

特朗普曾向烏克蘭發出最後通牒，要求基輔在周四（11月27日）之前接受該計劃。梅爾茨表示：“我認為不可能在周四之前就該計劃的全部28項內容達成一致。因此，我們希望弄清楚美國、歐洲和烏克蘭以及俄羅斯能夠就該計劃的哪些部分達成共識。這將極其復雜。”

周日，來自烏克蘭、美國和歐洲國家的談判代表正在瑞士日內瓦就該計劃進行了磋商。負責主持會談的美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示，包含北約角色在內的多項問題仍待釐清。他指出，和平方案內容可做調整，而他的團隊已大幅縮減28點計畫中的爭議條款。會談後，美烏代表共同發布聲明，指這次磋商“高度有效率”，並將在未來數日持續討論。

歐洲有話要說

梅爾茨在接受德國之聲采訪時說，持續近四年的烏克蘭戰爭也對歐盟構成持續威脅：“我們看到我們的基礎設施面臨嚴重威脅。我們看到我們的網絡安全面臨嚴重威脅。因此，這對我們整個歐洲大陸的政治秩序構成了非常嚴重的危險。這就是為什麼我們如此積極地介入其中。”

梅爾茨還駁斥了和平談判中不需要、也沒有詢問歐洲人意見的說法。他舉例說，歐盟凍結的俄羅斯資產不能支付給美國。而這是28點和平計劃中的要點之一：1000億美元的俄羅斯凍結資產將投資於美國主導的烏克蘭重建和投資項目，美國將獲得一半的利潤。梅爾茨在接受德國之聲采訪時總結道：“如果這項計劃要成為現實，歐洲人的支持是必不可少的。”

“中國可以加大對俄羅斯的壓力”

利用G20峰會的機會，梅爾茨還同中國總理李強舉行了會面，並就他作為德國總理首次訪華的計劃進行了磋商。李強是代表習近平參加峰會的中方最高級別官員。

梅爾茨宣布他計劃於明年一月或二月訪問中國：“我與中國總理進行了長時間的談話，為明年的北京之行做准備。中國可以加大對俄羅斯的壓力，促使其結束烏克蘭戰爭。如有必要，這也將成為明年討論的議題。不過，我希望在此之前能夠達成停火協議，希望這個問題不會影響我的訪問。”

盡管違背了缺席的美國的意願，在約翰內斯堡與會的二十國集團（G20）其他成員國的國家元首和政府首腦，於上周六發表了閉幕聲明，聲明表示20國集團將幫助世界較貧窮國家克服債務危機，並為這些國家獲得新的貸款提供便利條件。

梅爾茨對德國之聲表示：“我們所有人都深信，非洲大陸未來將扮演更加重要的角色。它是世界上增長最快的大陸，擁有年輕的人口。”

出席G20峰會後，梅爾茨前往安哥拉參加歐盟-非洲峰會。烏克蘭戰爭也將是峰會諸多會談中的重要討論內容。

作者: Jens Thurau