德國總理：伊朗政權離垮台只剩最後幾天或幾週

（中央社印度班加羅爾/馬德里13日綜合外電報導）德國總理梅爾茨今天表示，他相信伊朗政權距離垮台只剩「幾天或幾週」時間，他並再次呼籲德黑蘭立即停止暴力對待示威民眾。西班牙也召見伊朗大使表達譴責。

綜合美聯社和法新社報導，正在印度班加羅爾（Bengaluru）訪問的梅爾茨（Friedrich Merz）表示：「如果一個政權只能靠武力維繫，那麼實際上已走到盡頭。我相信我們正在目睹這個政權倒數最後幾天或幾週的日子。」

梅爾茨還說：「無論如何，這個政權沒有透過人民選舉取得的正當性，現在人民起身反抗。」他希望有「和平結束這場衝突的可能性」，而德國正與美國及歐洲各國政府保持密切聯繫。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）接受加泰隆尼亞電台（Catalunya Radio）訪問時表示，西班牙今天召見伊朗駐馬德里大使，就德黑蘭鎮壓民眾抗議活動表達「強烈反對與譴責」。

他說：「伊朗男女的和平抗議權利及言論自由必須受到尊重。...任意逮捕必須停止。」

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）則在社群媒體平台X發文表示，由於伊朗示威潮持續，以軍「對突發情勢維持警戒」，但對民眾的指引尚無任何調整，因為「伊朗的抗議活動屬於內部事務」。

以色列2025年夏季攻擊伊朗核設施，引發雙方12日戰爭，造成近1200名伊朗人和近30名以色列人死亡。德黑蘭過去1週揚言，若以色列或美國攻擊伊朗，他們將回擊以色列。（編譯：張正芊）1150113