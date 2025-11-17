德國總理：烏克蘭需要年輕人報效祖國
（德國之聲中文網）今年10月，約有126萬烏克蘭戰爭難民居住在德國，一年前這一數字為118萬。德國總理梅爾茨（又譯默茨)上周四（11月13日）表示，他與烏克蘭總統澤連斯基進行了長時間的電話交談並請求他確保烏克蘭青年不要大量來德國。據德新社報道，梅爾茨要求澤連斯基對18至24歲的年輕男性實施更嚴格的出境規定。梅爾茨強調，這些青年人必須為自己的祖國效力，“那裡需要他們”。基社盟主席索德爾（Markus Söder） 此前曾要求遣返來德國的烏克蘭年輕人。
調整福利
梅爾茨上周四還宣布，德國將調整這部分難民的社會福利，使工作的激勵作用大於繼續依賴福利制度的吸引力。
據德新社獲得的一份相應的法律草案，自2025年4月1日起抵達德國的烏克蘭難民，未來將領取與尋求庇護者類似的較低福利，而不再領取公民津貼。《圖片報》率先報道了內政部長亞歷山大·多布林特（ Alexander Dobrindt，基社盟）和勞工部長芭貝爾·巴斯（Bärbel Bas，社民黨）達成的這項協議。
根據德國的《尋求庇護者福利法》，單身的尋求庇護者獲得福利金約為每月441歐元，而公民津貼則為每月563歐元。
目前約有70萬在德國的烏克蘭人有資格領取公民津貼，其中包括約20萬名兒童。2024年，德國向烏克蘭人發放了約63億歐元津貼。
據就業研究所（IAB）的一項研究，越來越多的烏克蘭難民在德國找到了工作。2024年第四季度，約有24.2萬烏克蘭難民在德國就業，其中 16.5 萬人從事需要繳納社會保障金的工作。新增就業崗位主要集中在中小企業。
(德新社）
