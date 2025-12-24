德國總統施泰因邁爾發表聖誕致辭：「黑暗中閃耀著光芒」

（德國之聲中文網）12月24日，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）發表聖誕電視講話。他著重強調了社群、溝通與合作的意義，並呼籲德國民眾在艱難時期攜手共進，互幫互助。

他在演講中做出這樣的表述：“黑暗中閃耀著光芒（In der Dunkelheit erstrahlt ein Licht）。”

作為德國的國家元首，施泰因邁爾指出，無論是個人層面的疾病、喪親、孤獨和職業不安全感，還是全球性的危機與戰爭，各種大大小小的憂慮都可能讓世界顯得陰郁。

但他同時表示，在“共同體”中可以找到光明——無論是家人、朋友，還是各種團體和協會，任何能讓人感到被歡迎和被接納的經歷都能帶來希望。他特別提到，聖誕節“讓我們的生活更有盼頭、更快樂、更溫暖，也更樂觀”。

施泰因邁爾：“我們需要共同體”

在一個日益由社交媒體和個人主義主導的世界裡，施泰因邁爾提醒德國民眾“我們需要共同體”，並鼓勵大家主動接觸他人。

施泰因邁爾說：“我相信，如果我們與他人共同尋求目標和指引，我們將獲益匪淺。前提是我們要允許他人發聲，並專注傾聽他們的想法，而不是簡單地重復我們自己一貫認為正確的東西。”

他進一步指出：“通過真誠的提問、保持開放心態、參與對話並采取共同行動來尋找方向，可以照亮我們前行的道路，並賦予其意義。”

施泰因邁爾表示，聖誕節是通過探訪或節日問候來重溫友誼、伴侶關系和親情紐帶的時刻。這段時光提醒人們，在人生旅途中，“可靠的同伴是多麼不可或缺”。

“我們深知，無論順境還是逆境，我們都可以信任持久的聯結，”施泰因邁爾補充道，“我們也明白，為他人付出能讓我們的生活感到充實並富有意義。”

施泰因邁爾的致辭也觸及了政治議題。他向烏克蘭人民表達了聲援，烏克蘭遭受俄羅斯侵略所帶來的痛苦即將進入第五個年頭。

他說：“最近幾天，各方都在為尋找結束戰爭的途徑做出密集努力。我們大多數人都在關注這些進展，心中既帶著希望，也存有疑慮和擔憂。”

盡管如此，他表示從另一種形式的共同體中汲取了希望，那就是“歐洲”。他認為，歐洲人需要“共同重新意識到我們的力量和價值觀，並據此采取行動”。

“在幾個世紀的歷程中，我們已經了解到自由、人類尊嚴、公正的和平以及民主自決是多麼重要，甚至是必不可少的，”施泰因邁爾強調，“我們不會放棄這些價值，無論是為了我們自己，還是為了我們的朋友和伙伴。”

